रवीना टंडन के घर 25 लाख की बड़ी चोरी, चोर ने उड़ाए एक्ट्रेस की मां के कीमती गहने; आरोपी गिरफ्तार

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की मां के लगभग 25 लाख रुपये के गहने और घड़ियां चोरी हो गईं हैं. इस घटना को वारदात देने वाली एक महिला है, जो एक्ट्रेस के करीबी थी. बताया जा रहा है कि आरोपी को परिवार कई सालों से जानता था. मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

किसने दिया चोरी की घटना को अंजाम?

रवीना टंडन की मां के गहने और घड़ियों समेत करीब 25 लाख रुपये की वस्तुएं कथित तौर पर चोरी हो गईं. पुलिस जांच में पता चला है कि महिला ने कथित तौर पर एक लॉकर तोड़कर सोने और हीरे के गहने चुरा लिए. इसमें रवीना टंडन के भाई राजीव की दो महंगी घड़ियां भी कथित तौर पर चोरी हो गईं. इस घटना के सिलसिले में परिवार के एक करीबी सहयोगी को जुहू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान 47 वर्षीय राशि छाब्रिया के रूप में हुई है, 2020 से टंडन परिवार के घर आती-जाती रही थी. बताया जाता है कि उसने अभिनेता की मां की मदद और देखभाल करके परिवार का विश्वास हासिल कर लिया था.

पहले किया था चोरी से इनकार

इस चोरी का पता पिछले साल अक्टूबर में चला था, जब परिवार ने अपनी तिजोरी की जांच की तो पाया कि वह टूटी हुई थी और उसमें से सोने और हीरे के आभूषणों और दो महंगी घड़ियों सहित कई चीजें गायब थीं. शिकायत के अनुसार, राजीव टंडन द्वारा पूछताछ किए जाने पर, छाब्रिया ने पहले तो चोरी से इनकार किया, लेकिन बाद में अपराध स्वीकार कर लिया. उसने चोरी की दो घड़ियां लौटाते हुए दावा किया कि गहने जगदीश नामक एक सहयोगी को सौंप दिए गए थे और उन्हें लौटाने का वादा किया था. हालांकि, अधिकारी ने बताया कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, आरोपी महिला ने कथित तौर पर गहने वापस नहीं किए. हालांकि, मामले की आगे की जांच जारी है.

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