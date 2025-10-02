मैं बेटी के साथ भी सो जाऊंगा, प्रोड्यूसर की ऐसी बातें सुन उड़े एक्ट्रेस के होश, जानिए आगे क्या हुआ?
'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' जैसे सीरियल की लीड एक्ट्रेस रह चुकीं रतन राजपूत ने कास्टिंग काउच से जुड़ा एक भयानक किस्सा सुनाया था.

By: Kavita Rajput | Published: October 2, 2025 3:16:53 PM IST

Ratan Rajput Casting Couch: पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस रतन राजपूत (Ratan Rajput) ने कुछ साल पहले कास्टिंग काउच का भयानक किस्सा शेयर किया था. उनकी आपबीती से फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी काली सच्चाई सामने आई थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी. रतन ने बताया कि एक बार 60-65 साल के शख्स ने उनके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी. इतना ही नहीं उस प्रोड्यूसर ने तो रतन से ये तक कह दिया था कि अगर उसकी बेटी फिल्मों में डेब्यू करेगी तो वो उसके साथ भी सोने से नहीं हिचकिचाएगा. 

शख्स ने की रतन की बेइज्जती

रतन ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए एक वीडियो में ये भयावह कहानी सुनाते हुए कहा था, ये तब की बात है जब मैं मुंबई में नहीं आई थी. एक 60-65 साल के शख्स ने मेरी बेइज्जती की. उसने कहा-तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारी स्किन देखो, तुमने कितने घटिया कपड़े पहने हैं, तुम्हें अपना पूरा लुक बदलना पड़ेगा, तुम्हें कम्प्लीट मेकओवर की जरूरत है जिसमें कम से कम दो से ढाई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे. मगर मैं तुम्हारे ऊपर पैसे क्यों खर्च करूं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमपर अपने पैसे खर्च करूं तो तुम्हें मुझे अपना गॉडफादर बनाना पड़ेगा. तुम्हें मेरी दोस्त बनना पड़ेगा.

प्रोड्यूसर बोला, बेटी के साथ भी सो जाऊंगा 

रतन आगे बोलीं, मैं उसकी बातें सुनकर सरप्राइज रह गई, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त कैसे बन सकती हूं, तुम तो मेरे पिता की उम्र के हो, हां मैं तुम्हारा सम्मान कर सकती हूं, ये बात सुनकर वो आदमी भड़क गया और बोला, सुनो…अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनेगी न तो मैं उसके साथ भी सो सकता हूं. मैं ये सब सुनकर दंग रह गई और जल्द से जल्द उस जगह से निकली. उस आदमी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया लेकिन उसके शब्दों ने मेरे ऊपर काफी बुरा प्रभाव डाला. मैं एक महीने तक किसी से नहीं मिली. मैं गुस्से से भर गई थी. आज भी मुझे उस शख्स पर इतना गुस्सा आता है कि कहीं वो मिल जाये तो उसे थप्पड़ मार दूं. उसे जूते से मारूं कि वो अपनी बेटी के लिए कितनी गंदी सोच कैसे रख सकता है. रतन के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी शो ‘अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो’ से पॉपुलैरिटी हासिल की थी.  

