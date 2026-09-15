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रश्मिका मंदाना निभाएंगी ‘संगीत की रानी’ का किरदार, एमएस सुब्बुलक्ष्मी बनकर पर्दे पर मचाएंगी धमाल! फर्स्ट लुक आया सामने

Rashmika Mandanna Upcoming Movie: साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना महान गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में नजर आएंगी. इसका फर्स्ट लुक सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 6:39:43 PM IST

रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने
रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने


अभिनेत्री रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में उनका किरदार निभाती दिखेंगी. उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर इस बात की पुष्टि की. साथ ही फिल्म से पहला लुक रिलीज किया है. देखें पोस्टर. 

रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म की घोषणा

रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें वह महान गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की भूमिका निभाएंगी. पोस्टर में वह सितार लिए दिख रही हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘कुछ दिग्गज समय से परे अमर रहते हैं. कुछ धुनें पीढ़ियों से अमर रहती हैं और कुछ कहानियां सुनाए जाने के लिए सही समय का इंतजार करती हैं. आज से वह यात्रा शुरू हो रही है और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है.’ 

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16 सितंबर को रिवील होगा फिल्म का टाइटल

इस पोस्ट में फिल्म की टीम के बारे में जानकारी दी गई है. फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्ननुरी करेंगे, जिन्होंने किंगडम (विजय देवरकोंडा अभिनीत) और जर्सी (नानी अभिनीत) जैसी फिल्में बनाई हैं. अनिरुद्ध रविचंदर इस फिल्म का संगीत तैयार करेंगे. फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक 16 सितंबर को शाम 5.15 बजे जारी किया जाएगा.

कौन हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी?

एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जिनका पूरा नाम मदुरै शनमुखवदिवु सुब्बुलक्ष्मी था, एक असाधारण ख्याति प्राप्त भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थीं. उनका जन्म 16 सितंबर, 1916 को मदुरै में हुआ था. अपने लगभग 70 वर्षों के लंबे करियर के अंत तक, वे कर्नाटक संगीत का चेहरा बन चुकी थीं और उन्होंने दक्षिण भारतीय इस प्राचीन परंपरा को इसके सीमित श्रोताओं से कहीं आगे तक पहुंचाया. उन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया. उनकी आवाज, जो अनगिनत, अक्सर विशिष्ट, शास्त्रीय संगीत समारोहों की जान थी, ने संस्कृत भजनों के परिपूर्ण गायन से देश भर के धर्मनिष्ठ हिंदू परिवारों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया.

यह खबर भी पढ़ें: यहीं पटककर मारूंगा…बिग बॉस 20 में Gen Z गर्ल को दी खुलेआम चुनौती, एक-दूसरे पर टूट पड़े कंटेस्टेंट; क्या हुआ ऐसा?

Tags: inkhabar-social-newsMS SubbulakshmiRashmika Mandanna
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