Rashmika Mandanna Wedding Card: इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगी रश्मिका मंदाना, शादी का कार्ड आया सामने

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित रूमर्ड कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर चर्चा में हैं. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं. हालांकि, दोनों कलाकारों ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन फैंस के बीच उनकी केमिस्ट्री हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है.

वायरल हुआ शादी का कार्ड

इन सबके बीच अब सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह कार्ड रश्मिका और विजय की शादी का है. कार्ड में शादी की तारीख और वेन्यू तक की जानकारी लिखी बताई जा रही है. हालांकि, इस वायरल कार्ड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है.

इस दिन होगी शादी

वायरल कार्ड के अनुसार दोनों 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध सकते हैं. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह समारोह एक निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

उदयपुर में शादी, हैदराबाद में रिसेप्शन?

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, शादी उदयपुर के एक महल में आयोजित की जा सकती है. वहीं, 4 मार्च को हैदराबाद के एक ग्रैंड होटल में रिसेप्शन रखे जाने की भी चर्चा है. हालांकि, यह सारी जानकारी केवल वायरल कार्ड और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है.

मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे दोनों

शादी की अफवाहों के बीच हाल ही में रश्मिका और विजय को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों अलग-अलग समय पर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन बाद में एक ही कार में वहां से रवाना हुए. इसके बाद से शादी की खबरों ने और जोर पकड़ लिया है.

पहले भी उड़ चुकी हैं शादी की अफवाहें

यह पहली बार नहीं है जब दोनों की शादी की खबरें सामने आई हैं. इससे पहले भी 2 फरवरी को शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दोनों सितारों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल, जब तक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती, तब तक इस वायरल कार्ड और शादी की तारीख को महज अफवाह ही माना जा रहा है. अब फैंस को इंतजार है कि क्या 26 फरवरी को सच में यह रूमर्ड कपल शादी करेगा या फिर यह भी एक और सोशल मीडिया अफवाह साबित होगी.