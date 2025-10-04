चुपचाप सगाई के पीछे छिपा है ‘प्रेग्नेंसी’ का राज! क्यों गुपचुप हो रही रश्मिका-विजय की शादी?
Rashmika-Vijay Engagement: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की गुपचुप सगाई की खबर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. जिसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्यों रश्मिका की चुपचाप सगाई हुई है, इसके पीछे का राज क्या है?

By: Prachi Tandon | Published: October 4, 2025 11:19:34 AM IST

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Secret Engagment: क्या शादी से पहले रश्मिका मंदाना प्रेग्नेंट हैं? क्यों रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी गुपचुप हो रही है? साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की बंद दरवाजों के पीछे हुई सगाई की खबरों के बाद ये सवाल फैंस के मन में उठने शुरू हो गए हैं. वहीं, नेशनल क्रश रश्मिका (Rashmika Mandanna) की सगाई और शादी की खबरें सुनने के साथ ही जिन फैंस का दिल टूटा है उन्होंने कयासबाजी शुरू कर दी है कि जल्दबाजी के पीछे की वजह प्रेग्नेंसी हो सकती हैं. 

हालांकि, हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इन कयासबाजियों के पीछे का सच तो सिर्फ रश्मिका और विजय (Vijay Deverakonda) ही जानते हैं. हालांकि, अगर इन कयासबाजियों में सच छिपा है तो रश्मिका-विजय की शादी के बाद जल्द ही गुड न्यूज भी मिल सकती है. 

रश्मिका की सीक्रेट सगाई ने मचाई हलचल

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Engagement) और विजय देवरकोंडा के अफेयर की अफवाहें लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रही हैं. हालांकि, रश्मिका या विजय ने इन अफवाहों पर कभी मुहर नहीं लगाई है. वहीं, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा ने शुक्रवार को सगाई कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साउथ एक्टर्स की सगाई एक बहुत ही प्राइवेट फंक्शन था जहां करीबी फैमिली और फ्रेंड्स शामिल हुए थे. 

रश्मिका (Rashmika Mandanna Wedding) और विजय की सगाई की खबर ने टॉलीवुड के साथ-साथ बॉलीवुड में हलचल मचा दी है. यही वजह है कि फिल्मी फैंस ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दिया है. हालांकि, इनमें से किसी भी बात की पुष्टि सिर्फ रश्मिका और विजय ही कर सकते हैं. 

क्या फैंस के साथ गुडन्यूज शेयर नहीं करेंगे रश्मिका-विजय?

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Photos) और विजय देवरकोंडा की जब भी कोई फिल्म आती है तो वह कई बार सोशल मीडिया पर नजर आते हैं. इतना ही नहीं, पब्लिक इवेंट्स में शामिल होते हैं और फैंस को इंप्रेस करने के लिए तरह-तरह की तरकीब लगाते हैं. लेकिन, जब पर्सनल लाइफ में गुडन्यूज आई तो रश्मिका-विजय ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और एक फोटो भी फैंस के साथ शेयर नहीं की है. जिसकी वजह से रश्मिका और विजय के फैंस बेसब्र हो रहे हैं कि उन्हें सगाई से लेकर शादी की गुडन्यूज कब सुनने को मिलती है.

