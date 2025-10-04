सगाई की खबरों के बीच रश्मिका का पुराना वीडियो वायरल, बोलीं- ‘मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो…’

Rashmika Mandanna Vijay Devarkonda Wedding: कई सालों की अफवाहों और चर्चाओं के बाद, आखिरकार टॉलीवुड (Tollywood) की सबसे चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की सगाई की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधेंगे. फैंस के लिए यह खबर किसी सपने के सच होने से कम नहीं है.

लेकिन, फैंस को यह याद होगा कि कुछ साल पहले रश्मिका ने Cosmopolitan India को दिए इंटरव्यू में अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, “मुझे ऐसे साथी की जरूरत है जो प्यार करने वाला, संवेदनशील, समझदार और अच्छा दिल वाला हो. मुझे चाहिए कि वह लाइफ के हर मोड़ पर मेरे साथ हो, सहारा और सुरक्षा दे, और हर चैलेंज में मेरे साथ खड़ा रहे.”

रश्मिका से पहले भी अफेयर पर पूछे गए सवाल

उनके इस बयान को लेकर फैंस में हमेशा से ही अफवाहें थीं कि वह विजय देवरकोंडा के साथ रिश्ते में हैं. साल 2024 में पुष्पा 2 (Pushpa 2) के गाने Kissik के लॉन्च के दौरान जब उनसे रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया, तो रश्मिका ने हंसते हुए कहा, “सबको पता है, मुझे पता है कि आप किस जवाब की उम्मीद कर रहे हैं. चलो अभी इस पर चर्चा नहीं करते, बाद में पर्सनली बताऊंगी.” यह मजेदार और इशारों-इशारों में भरा जवाब फैंस के लिए संकेत बन गया.

कपल ने नहीं की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट

विजय देवरकोंडा की टीम ने सगाई की खबर की पुष्टि की है, जबकि कपल ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. शादी के समारोह की डीटेल्स फिलहाल कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कपल 2026 की शुरुआत में सात फेरे ले सकते हैं.

इन फिल्मों में नजर आएंगी रश्मिका

वर्क फ्रंट पर रश्मिका थामा (Thamma) में नजर आएंगी. जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और परेश रावल (Paresh Rawal) जैसे कलाकार शामिल हैं. इसके अलावा, वह कॉकटेल 2 (Cocktail 2) में कृति सेनन (Kriti Sanon) और शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी.