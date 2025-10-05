कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस
Home > मनोरंजन > कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

रश्मिका मंदाना ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपना नाम कमा लिया है. दूसरी ओर विजय साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 5, 2025 5:58:28 PM IST

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Networth: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों एक्टर विजय देवराकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ सगाई की खबरों की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर ने फॅमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में एक-दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहना दी. खबरें हैं कि फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे हालांकि अभी कपल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है.रश्मिका और विजय दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक हैं. रश्मिका ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपना नाम कमा लिया है.दूसरी ओर विजय साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. ऐसे में दोनों का मिलन इन्हें पावर कपल के तौर पर स्थापित कर देगा. 

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

इतनी नेटवर्थ की मालकिन हैं रश्मिका 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुष्पा जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं रश्मिका तकरीबन 66 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. वह आमतौर पर एक फिल्म के लिए चार करोड़ तक की फीस लेती हैं लेकिन पुष्पा 2 के लिए उन्होंने तकरीबन 10 करोड़ की फीस ली थी. इसके अलावा रश्मिका के पास बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, हैदराबाद जैसी जगहों पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है.  

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

कमाई में रश्मिका से पीछे हैं विजय 
विजय की बात करें तो कमाई के मामले में वह रश्मिका से पीछे हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 55 करोड़ है. फिल्मों की फीस के अलावा विजय हर ब्रांड एंडोर्समेंट से करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं. इसके अलावा हर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उन्हें इन्स्टाग्राम से 40 लाख रुपए की कमाई होती है. विजय अपनी अपेरल ब्रांड भी रन करते हैं. विजय के पास भी हैदराबाद में 15 करोड़ का शानदार घर है. उनके कार कलेक्शन में भी बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, फोर्ड मस्टैंग जैसी लग्जरी कारें हैं.  कुल मिलाकर देखा जाये तो विजय और रश्मिका की कंबाइंड नेटवर्थ करीबन 116 करोड़ रुपए है. 

Tags: Rashmika Mandanna Vijay DeverakondaRashmika Mandanna Vijay Deverakonda EngagementRashmika Mandanna Vijay Deverakonda love storyRashmika Mandanna Vijay Deverakonda NetworthRashmika Mandanna Vijay Deverakonda photos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस
कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस
कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस
कमाई के मामले में Rashmika Mandanna से पीछे हैं विजय, इतने करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस