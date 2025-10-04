‘देश की दिलरुबा’ बनने का है शौक! जब भी आई मुश्किल की घड़ी कहां ‘गायब’ रहे रश्मिका-विजय?
Rashmika-Vijay Engagement: देश पर जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तो कई सेलेब्स आगे आते हैं और मदद का हाथ बढ़ाते हैं. लेकिन, रश्मिका-विजय का नाम बहुत ही कम सुनने को मिलता है. यहां जानते हैं कि क्या सच में दोनों मुसीबत के समय फैंस और देश से कन्नी काट लेते हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 4, 2025 1:49:34 PM IST

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakohnda Secret Engagement: नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. जहां अब तक रश्मिका और विजय देवरकोंडा के लव अफेयर की अफवाहों से फैंस खुश होते रहते थे. वहीं, अब दोनों की सगाई की खबर के बाद फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कैसे रिएक्ट करना है. लेकिन, यहां हम टॉलीवुड स्टार्स रश्मिका और विजय देवरकोंडा की लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि वह दोनों कितने दानवीर हैं इसपर बात करने जा रहे हैं. 

मुश्किल के समय क्या सच में गायब रहते हैं रश्मिका और विजय? 

जब-जब देश पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो सेलेब्स अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लोगों की मदद के लिए देते हैं. हाल-फिलहाल की बात करें तो पंजाब में बाढ़ के समय शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर दिलजीत दोसांझ समेत कई सेलेब्स ने मदद का हाथ बढ़ाया था. वहीं, कोविड के दौरान भी कई सेलेब्स ने अलग-अलग तरह से मदद की थी. लेकिन, इन परेशानियों के समय रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का बहुत कम नाम ही सुनने को मिला है. लेकिन, नाम कम सुनने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि रश्मिका और विजय अपने देश के लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं. 

विजय देवरकोंडा हैं दानवीर! 

विजय देवरकोंडा का खुद का एक NGO चलाते हैं, जिसका नाम द देवरकोंडा फाउंडेशन है. इस फाउंडेशन को तेलुगु एक्टर ने साल 2019 में शुरू किया था जिसका मकसद लोगों की मदद और समाज में बदलाव लाना है. फाउंडेशन ने कोविड 19 के दौरान मिडिल क्लास फंड भी लॉन्च किया था, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई गई थी. कोविड 19 के अलावा एक्टर ने फिल्म Kushi की सक्सेस के बाद अपनी फीस भी जरूरतमंद लोगों में बांट दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान एक्टर ने जरूरतमंदों को 1-1 लाख रुपये के चेक दिए थे. 

विजय देवरकोंडा सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि ऑर्गन डोनेशन में भी विश्वास रखते हैं. एक्टर ने साल 2022 में एक इवेंट के दौरान बताया था कि वह अपनी मां के साथ अंगदान करेंगे. इससे उनके बाद कई लोगों की जिंदगी बच सकती है. 

रश्मिका मंदाना भी करती हैं चैरिटी

विजय देवरकोंडा तो दानवीर हैं ही साथ ही रश्मिका मंदाना भी समय-समय पर लोगों की मदद करती रहती हैं. एक्ट्रेस ने 2024 में केरल बाढ़ और भूस्खलन राहत में 10 लाख रुपए दिए थे. इसके अलावा एक्ट्रेस का एक फ्रेग्नेंस ब्रांड है डियर डायरी, जिसे उन्होंने स्माइल फाउंडेशन की पार्टनरशिप के साथ बनाया है. इस ब्रांड से होने वाली सभी कमाई को एक्ट्रेस गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे कामों में लगाती हैं. 

रश्मिका और विजय देवरकोंडा के चैरिटी और सोशल वर्क की लिस्ट देखकर यह तो साफ है कि वह दोनों देश और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं, बस इसके लिए उन्होंने पब्लिसिटी नहीं बटोरी है.

