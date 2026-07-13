Ranabaali को लेकर रश्मिका मंदाना ने दी बड़ी अपडेट, शेयर किया वीडियो; कहा, ‘ये लड़के कुछ खतरनाक…’

Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda: जब से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हुई है, तभी से फैंस दोनों को साथ में फिल्म में देखने का इंतजार कर रहे हैं. दोनों इन दोनों अभी रणबाली की शूटिंग कर रहे हैं.

हाल ही में रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म से जुड़ी एक स्टोरी शेयर की है और उसके साथ एक क्रिप्टिक सा कैप्शन लिखा, जिसने लोगों में उत्सुकता जगा दी है. विजय देवरकोंडा ने भी रश्मिका की इस स्टोरी पर जवाब दिया है.

रश्मिका ने शेयर की स्टोरी

रश्मिका की इस स्टोरी ने फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ा दी है. फिल्म के बारे में बहुत कम जानकारी देते हुए रश्मिका ने बताया कि ये टीम जो बना रही है, वह बेहद डरावना है. इससे विजय के फिल्म में ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है. बता दें कि रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘रणबाली’ के सेट से विजय देवरकोंडा की एक धुंधली-सी तस्वीर शेयर की है.

रश्मिका ने अपने पति विजय देवरकोंडा और डायरेक्टर राहुल को टैग करते हुए लिखा, “मुझे नहीं पता कि मैं अभी आप लोगों को यह दिखा सकती हूं या नहीं. उम्मीद है कि वे मुझे इसे हटाने के लिए नहीं कहेंगे, जैसा कि पहले कई बार हुआ है. लेकिन ये लड़के कुछ बहुत डरावना कर रहे हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाई. मैं इसे बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं!’

विजय ने शेयर की स्टोरी

रश्मिका की इस स्टोरी पर विजय ने भी प्यार जताया है. विजय देवरकोंडा ने तुरंत ही रश्मिका की स्टोरी को री-शेयर करते हुए लिखा, ‘क्यूटी’; इसके साथ ही उन्होंने हल्का-सा इशारा ये भी दिया कि फिल्म हो सकता है पौराणिक कहानी पर आधारित हो. क्योंकि विजय ने रश्मिका की स्टोरी को रीशेयर करते हुए लिखा, ‘डरावना नहीं दिव्य’

फिल्म का क्लाइमेक्स

खबरों के अनुसार फिल्म का क्लाइमेक्स काफी अच्छा रहने वाला है. इससे पहले निर्देशक राहुल सांकृत्यायन ने भी बताया था कि क्लाइमेक्स सीन विजय और हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू के बीच शूट किया गया है, जिसके एक सीन को शूट करने में 16 दिन लगे थे. इसे फिल्म का हाइलाइट बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सीन में जितना एक्शन है, उतना ही ड्रामा भी है. बता दें कि यह फिल्म ब्रिटिश शासन के दौरान 1854 और 1878 के बीच की कहानी पर आधारित है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को दिखाता है.