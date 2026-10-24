Periods में Rashmika को Vijay से मिलता है खास प्यार, दर्द में करते हैं ‘टमी रब’; एक्ट्रेस के जवाब ने जीता फैंस का दिल

Rashmika Vijay Moments: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. फैंस इस कपल के क्यूट मोमेंट्स के लिए हमेशा बेताब रहता है. वहीं रश्मिका मंदाना ने बताया है कि उनके पति और एक्टर विजय देवरकोंडा पीरियड्स के दौरान उनका कैसे ख्याल रखते हैं. रश्मिका ने कहा कि हालांकि विजय ने घर पर पीरियड्स के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वो उनके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और उनके हाथ-पैरों की मालिश करके उनकी मदद करते हैं.

पीरियड्स में ऐसे सहारा बनते हैं विजय

इतना ही नहीं रश्मिका ने मिडडे को बताया, “वो जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूं और मुझे कुछ खास तरह से क्यों महसूस हो रहा है. मैं बहुत बोलने वाली इंसान भी हूं. अगर मुझे बिना किसी वजह के उदास महसूस होता है, तो मैं उनसे कहती हूं, ‘सुनो, कुछ दिनों में मेरा पीरियड शुरू हो रहा है, और मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए.’ मैं उन्हें पहले ही एक तरह का इशारा दे देती हूं.” एक्ट्रेस ने यह भी कहा, “एक आदमी होने के नाते, आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि वे यूट्रस निकाल सकते हैं. लेकिन यह जानकर सुकून मिलता है कि वो वहाँ है. वो मेरे पेट पर हाथ फेरता है और मेरे हाथ-पैर दबाता है क्योंकि उसे लगता है, ‘मैं बस इतना ही कर सकता हूँ.’”

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फिर सुर्ख़ियों में आए रश्मिका और विजय

रश्मिका और विजय का रिश्ता हाल ही में कॉफी विद करण 9 में आने के बाद सुर्खियों में रहा है. कई खुलासों के बीच, कपल ने यह भी बताया कि विजय ने रश्मिका से कहा कि वह उससे 100 बार शादी के लिए कहे. विजय ने कहा, “वो कहती थी, ‘चलो शादी कर लेते हैं.’ मैं कहता था, ‘ठीक है, तुमने मुझसे 100 बार पूछा है.’” रश्मिका ने कहा, “मैंने उससे पूरे एक साल के लिए पूछा.” विजय ने आगे कहा, “मैं कोई कमीना नहीं हूँ.” एक्टर ने बताया कि वो मुश्किल समय और रोज़मर्रा के दिनों में रिश्ते को परखना चाहते थे, और देखना चाहते थे कि क्या रश्मिका अब भी उसी प्यार से उससे शादी करना चाहती है. इस बीच, वर्क फ्रंट पर, यह कपल अब रानाबली में नज़र आ रहा है.

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