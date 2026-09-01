हाथ में भाला और चेहरे पर तेज, रश्मिका मंदाना का योद्धा लुक आया सामने; मेकर्स ने ‘मैसा’ के रिलीज डेट का किया एलान

रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मैसा’ से निर्माताओं ने अभिनेत्री का नया पोस्टर लॉन्च हुआ है. इसमें वह इंटेंस अवतार में नजर आ रही हैं. इसके अलावा मेकर्स ने फिल्म के रिलीज डेट का एलान हो गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘मैसा’ 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना अपने अब तक के सबसे इंटेंस अवतार में नजर आएंगी. मेकर्स के जारी लुक पोस्टर्स में उनकी दमदार झलक ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ गया है.

एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट

अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी आगामी फिल्म से जुड़ा पोस्ट साझा किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘गुस्सा. दिल का दर्द, गम, हिम्मत, हौसला, वो ताकत और तूफान, जिसके आने की आपको उम्मीद भी नहीं होती. यही है ‘मैसा’.

फिल्म के बारे में

‘मैसा’ में राहुल रविंद्रन और ईश्वरी राव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. राहुल रविंद्रन इससे पहले रश्मिका मंदाना की तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड का निर्देशन कर चुके हैं. फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है. वहीं फिल्म की तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर श्रेयास पी कृष्णा, संगीतकार जेक्स बेजॉय, एडिटर कार्तिका श्रीनिवास और स्टंट डायरेक्टर केचा खम्फाकदी शामिल हैं. अजय सैपुरेड्डी, अनिल सैयापुरेड्डी और वीरसाई गोपा द्वारा निर्मित इस फिल्म को हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा.

रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्में

रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्मों में ‘रणबाली’ भी शामिल है, जिसमें वह विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी. यह फिल्म इस चर्चित जोड़ी को गीता गोविंदम (2018) और डियर कॉमरेड (2019) के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ ला रही है.

यह खबर भी पढ़ें: Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!

यह खबर भी पढ़ें: ‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल