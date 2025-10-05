Vijay Devarakonda से सगाई के बाद रश्मिका ने शेयर किया पहला पोस्ट, बोलीं- मुझे पता है आप…

Rashmika Mandanna Intagram Post: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda)की सगाई की खबरों ने पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. दोनों की फैन्स में काफी खुशी का माहौल है. कथित तौर पर, दोनों ने 3 अक्टूबर, 2025 को विजय के हैदराबाद स्थित आवास पर करीबी लोगों के सामने सगाई कर ली है. साथ ही खबरें यह भी हैं कि दोनों अगले साल फरवरी में शादी करने जा रहे हैं. सगाई की खबरों के बीच रश्मिका के एक पोस्ट ने तबाही मचा दी है. क्योंकि उन्होंने अपनी कथित सगाई के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट किया है.

सगाई के बाद रश्मिका की पहली पोस्ट

फैन्स फिलहाल कपल की सगाई (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Engagement) की झलक और पुष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच रश्मिका का पोस्ट बिल्कुल अलग था. उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर सगाई की खबर देने की बजाए, अपनी आने वाली फिल्म द गर्लफ्रेंड, के टीज़र की घोषणा की. उन्होंने फैन्स को बताया कि यह फिल्म जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. पोस्ट शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा-“मुझे पता है कि आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये रही.. #दगर्लफ्रेंड 7 नवंबर, 2025 से सिनेमाघरों में. तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में.”

क्लर्क से ‘कांतारा’ तक, Rishabh Shetty ने कैसे तय किया नेशनल अवॉर्ड माइलस्टोन?

फैन्स को फिल्म का इंतजार

रश्मिका मंदाना ने अपनी आने वाली फिल्म “द गर्लफ्रेंड” (The GirlFriend) का टीज़र जारी किया है. फैन्स कमेंट सेक्शन में अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हर कोई बस उनकी सगाई की खबर के बारे में पूछ रहा है. वहीं कुछ यूजर ने टीजर की भी तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- सगाई की खबर सच है क्या? रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म, द गर्लफ्रेंड राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित है और इसमें रश्मिका के साथ धीक्षित शेट्टी हैं.