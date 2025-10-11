तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है! रश्मिका ने बिना कुछ बोले कर दी विजय देवरकोंडा संग सगाई कंफर्म
तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है! रश्मिका ने बिना कुछ बोले कर दी विजय देवरकोंडा संग सगाई कंफर्म

Rashmika Mandanna Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरों के बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी नई और बड़ी-सी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 11, 2025 7:16:24 AM IST

तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है! रश्मिका ने बिना कुछ बोले कर दी विजय देवरकोंडा संग सगाई कंफर्म

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Engagement: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अक्सर ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. पिछले दिनों एक्ट्रेस की सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं. ऐसा कहा जा रहा था कि रश्मिका (Rashmika Mandanna) ने गुपचुप विजय देवरकोंडा ने गुपचुप सगाई कर ली है. रश्मिका और विजय की सगाई पूरी तरह से सीक्रेट थी, जिसमें सिर्फ फैमिली और करीबी फ्रैंड्स शामिल हुए थे. हालांकि, दोनों ही एक्टर्स ने अपनी सगाई की खबरों को कंफर्म नहीं किया है और न ही इसपर किसी तरह का स्टेटमेंट दिया है. लेकिन, रश्मिका की सगाई की इन्हीं अफवाहों के बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने अंदाज में सगाई की खबरों पर मुहर 
लगाती दिखाई दे रही हैं. 

रश्मिका मंदाना ने दिखाई एंगेजमेंट रिंग!

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Engagement Ring) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है. इस रील में एक्ट्रेस अपने पेट डॉग के साथ खेलती नजर आ रही हैं. इस दौरान लोगों का ध्यान रश्मिका के हाथ में दिख रही बड़ी-सी डायमंड रिंग पर चला जाता है. रश्मिका मंदाना के हाथ में बड़ी-सी डायमंड रिंग देख लोगों का सीधा-सीधा कहना है कि एक्ट्रेस ने विजय देवरकोंडा के साथ सगाई कर ली है और फैंस को बिना कुछ कहे गुडन्यूज दी है.  

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Video) ने अपनी नई वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा है. जहां एक्ट्रेस ने लिखा, यह गाना पहला है जिसे मैंने शूटिंग के दौरान पहली बार सुना था और अब तक सुनती आ रही हूं…मैं इस गाने के साथ प्यार में हूं. और, हां औरा क्या हम वाइब साथ करने के लिए बात कर सकते हैं. बता दें, औरा एक्ट्रेस का पेट डॉग है. 

ये भी पढ़ें: रश्मिका से सगाई के बाद पहली बार दिखे विजय, फैंस को मिला एंगेजमेंट का सबसे बड़ा सबूत!

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का लव रिलेशनशिप 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Wedding) और विजय देवरकोंडा के बीच दोस्ती साल 2018 में गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी. फिर यह दोस्ती साल 2019 में डियर कॉमरेड के सेट से आगे बढ़ी. कहा जाता है कि इसके बाद दोनों एक्टर्स करीब आ गए और उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था. लंबे समय तक डेट करने के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सगाई कर ली है. वहीं, अब ऐसी खबरें है कि कपल अगले साल यानी 2026 के फरवरी महीने में रिश्तों के गठबंधन में बंध सकता है. 

ये भी पढ़ें: चुपचाप सगाई के पीछे छिपा है ‘प्रेग्नेंसी’ का राज! क्यों गुपचुप हो रही रश्मिका-विजय की शादी?

तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है! रश्मिका ने बिना कुछ बोले कर दी विजय देवरकोंडा संग सगाई कंफर्म

