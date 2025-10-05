14 साल बड़े एक्टर को दिल दे बैठी थीं रश्मिका, विजय से पहले इनके साथ होने वाले थे हाथ पीले लेकिन…

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Engagement: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और एक्टर विजय देवराकोंडा (Vijay Deverakonda) के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों ने सगाई कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 3 अक्टूबर को प्राइवेट सेरेमनी में खास रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच शादी कर ली. कहा जा रहा है कि दोनों अगले साल फरवरी में शादी कर लेंगे. विजय से सगाई की खबरों के बाद रश्मिका की प्राइवेट लाइफ काफी सुर्खियों में आ गई है. कम ही लोग जानते हैं कि विजय से नाम जुड़ने से पहले रश्मिका कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में थीं और दोनों की सगाई तक हो गई थी. हालांकि सगाई के बावजूद ये रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंचा और दोनों की एंगेजमेंट टूट गई.

2016 में साथ किया था काम

रश्मिका और रक्षित की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की प्रेम कहानी फिल्म किरिक पार्टी के दौरान शुरू हुई थी. इस फिल्म रश्मिका को रक्षित के अपोजिट कास्ट किया गया था. फिल्म के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ गयी थीं और ये डेट करने लग गए थे. रश्मिका और रक्षित इस कदर प्यार में थे कि दोनों ने 3 जुलाई, 2017 को सगाई करने का फैसला किया. उस वक्त रश्मिका 21 साल की थीं और रक्षित 34 साल के थे. इनके बीच 13 साल का एज गैप था.

ये थी सगाई टूटने की वजह

शादी के एक साल के बीच ही इनकी सगाई टूटने की खबरों ने सबको चौंका दिया. सितंबर 2018 में दोनों ने अपने सारे वेडिंग प्लान्स कैंसिल कर दिए और सगाई टूटने की पुष्टि कर दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की सगाई इसलिए टूटी क्योंकि ये एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे. किरिक पार्टी के बाद रश्मिका को कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे लेकिन रक्षित नहीं चाहते थे कि रश्मिका फिल्में साइन करें. जबकि रश्मिका चाहती थीं कि वो फिल्मों में अपना करियर आगे बढ़ाएं इसलिए ये रिश्ता उन्होंने खत्म करने में ही अपनी भलाई समझी. एक इंटरव्यू में रश्मिका ने खुलासा किया था कि रक्षित से सगाई टूटने के बाद उन्हें सदमे से उबरने में विजय देवराकोंडा ने मदद की थी.