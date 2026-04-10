Rashmika Mandanna Birthday Gift: बर्थडे पर रश्मिका मंदाना पिता का खास तोहफा, मिला सपनों का घर, भावुक हुईं एक्ट्रेस

फैंस के बीच बढ़ी चर्चा रश्मिका मंदाना के जन्मदिन, ‘Serenity’ बंगले और विजय देवरकोंडा के इमोशनल मैसेज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फैंस इन खास पलों को लेकर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री की भी खूब चर्चा हो रही है. रश्मिका मंदाना के लिए यह जन्मदिन कई मायनों में खास रहा-एक तरफ परिवार का प्यार और अनमोल तोहफा, तो दूसरी तरफ करीबी लोगों के साथ बिताए गए यादगार पल. वहीं, विजय देवरकोंडा के भावुक संदेश ने इस जश्न को और भी खास बना दिया.

5 अप्रैल को विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर रश्मिका के आगामी प्रोजेक्ट ‘रणबाली’ से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में रश्मिका को ‘जयम्मा’ के किरदार में ढलते हुए दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत एक खास मैसेज से होती है-“एक ऐसी दुनिया में जो धूसर रंग में रंगी है… वह उसका एकमात्र रंग थी.” इसके बाद ‘जयम्मा’ के किरदार की ताकत को दिखाते हुए रश्मिका को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं. वीडियो में रश्मिका अपनी टीम के साथ बातचीत करती नजर आती हैं और फिर पारंपरिक लुक-बिंदी और सोने के गहनों के साथ अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाती हैं. विजय देवरकोंडा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “मैं तुमसे प्यार करता हूँ जयम्मा ”, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.