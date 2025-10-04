21 की उम्र में भी सगाई कर चुकी हैं रश्मिका, क्या विजय के साथ रिश्ता पहुंचेगा शादी तक? या पहले की तरह डूब जाएगी नैय्या

Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Engagement: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रूमर्ड कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda) की सगाई की खबर हर तरफ फैल चुकी है. ये खबर सुन कपल के फैन्स काफी खुश नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, दोनों ने कुछ करीबी लोग और परिवार के मौजूदगी में सगाई की. फैन्स कपल को सगाई की बधाई दे रहे हैं. सगाई के बाद दोनों की शादी के तारीख भी सामने आ चुकी है.

रश्मिका और विजय ने चुपचाप की सगाई

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika-Vijay Engagement) ने सगाई कर ली है. अब दोनों अगले साल फरवरी में शादी करने जा रहे हैं. हालांकि सगाई को लेकर फिलहाल कपल ने किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है. विजय से पहले रश्मिका एक बार पहले 21 साल की उम्र में सगाई कर चुकी हैं. हालांकि वह सगाई टूट गई थी. इसके बाद अब फिर से सगाई होना एक्ट्रेस के लिए खुशी का मौका है. हालांकि खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है.

पहले टूट चुकी है एक्ट्रेस की सगाई

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली नेशनल क्रश रश्मिका ने 21 साल की उम्र में सगाई कर ली थी. वह जल्दी ही शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी. हालांकि उनका यह सपना पूरा नहीं हो सकता. डेब्यू फिल्म के एक्टर रक्षित शेट्टी पर रश्मिका का दिल आ गया था. हालांकि एक्टर रश्मिका से 13 सैल बड़ा था. इसे बावजूद दोनों में प्यार हुआ फिर सगाई का फैसला किया. रश्मिका ने साल 2017 में सगाई कर ली थी. लेकिन उनका ये रिश्ता अधूरा रह गया. शादी से पहले दोनों के बीच खटास आ गई और सगाई टूट गई. अब तक रश्मिका कुंवारी हैं, लेकिन अब लगता है कि वह जल्द शादी कर लेंगी.