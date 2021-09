मुंबई. अपने आँखों से दर्शकों का दिल जीतने वाली रश्मिका मंदाना इन दिनों विवादों में घिरी हुई हैं. रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल अपने एक एडवर्टाइस्मेंट ( Rashmika and Vicky Kaushal Ad ) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इस ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हो गया है.

इन दोनों का यह ऐड एक अंडरवियर का है. इस ऐड में रश्मिका मंदाना को विक्की कौशल का अंडरवियर देखकर रोमांटिक होते हुए दिखाया गया है. इन दोनों कलाकारों के इस ऐड की कई सोशल मीडिया यूजर्स आलोचना कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. ऐड की बात की जाए तो इसमें दिखाया गया है कि रश्मिका मंदाना एक योगा सेशन दे रही होती हैं और उनके साथ विक्की भी योगा कर रहे होते हैं.

इस ऐड को दर्शक फूहड़ बताते हुए रश्मिका और विक्की को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं. उनका कहना है कि कम्पनी क्या सोच कर ऐसे ऐड बनाती हैं. इन एड्स के कंटेंट के बारे में ध्यान ही नहीं दिया जाता है. एक यूजर ने इस ऐड को देखकर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘हाल के दिनों में देखा गया सबसे सस्ता और खराब ऐड है.. रश्मिका मंदाना जैसी अभिनेत्रियां लड़कियों को इससे बर्बाद कर सकती हैं … मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की किसी के अंडरवियर को देखकर एक्साइटेड होंगी.

National crush of India Rashmika mandana with Vicky Kaushal in adv of Amul Macho. Now don't ask about the moral values,ethics,principles,etiquettes and upbringing,its all about money 💰 #woke_feminism #comouflage

Rashmika might like Vicky kaushal's underwear band peeping out of his pants.

But believe me when I say this it's just her preference.

Not applicable to general women crowd.

— pinch of salt (@prachi_mech) September 27, 2021