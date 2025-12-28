Home > भोजपुरी > कंकड़ वाले चावल खाने को मजबूर, कर्ज के बोझ तले दबी रश्मि देसाईं ने कैसे बदली अपनी किस्मत? पढ़िए कंगाली से करोड़ों की संपत्ति बनाने तक सफर

करोड़ों का कर्ज और सड़क पर गुज़ारी रातें! रश्मि देसाई ने कंगाली के दिनों में कंकड़ वाले चावल खाकर कैसे तय किया स्टारडम तक का सफर? जानें उनकी अनसुनी दास्तां.

By: Shivani Singh | Published: December 28, 2025 5:56:54 PM IST

रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपनी कार में सोना पड़ा. खाने के लिए उन्हें अपने आस-पास के रिक्शा ड्राइवरों को मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता था. एक पॉडकास्ट के दौरान, रश्मि ने बताया कि नंदीश संधू से तलाक के बाद उन पर 3.5 करोड़ रुपये का कर्ज़ हो गया था. इससे उनकी ज़िंदगी में एक मुश्किल दौर आया, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था.

रश्मि देसाई अपनी कार में सोईं

रश्मि ने बताया कि उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही. उन्होंने याद किया कि जब उनका टीवी शो बंद हुआ, तो मानो उनकी ज़िंदगी अचानक ठहर सी गई.. उन्होंने कहा, “मैंने एक घर खरीदा था और मुझ पर 2.5 करोड़ का लोन था. कुल मिलाकर मुझ पर करीब 3.25 से 3.5 करोड़ का कर्ज़ था. मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा शो अचानक बंद हो गया. मैं चार दिनों तक सड़कों पर थी. मेरे पास एक Audi A6 थी जिसमें मैं सोती थी। मैंने अपना सामान अपने मैनेजर के घर रख दिया था और खुद को अपने परिवार से पूरी तरह दूर कर लिया था.”

कंकड़ वाली दाल-चावल खानी पड़ी

रश्मि देसाई ने उस मुश्किल दौर को भी याद किया जब उन्हें रिक्शा ड्राइवरों के साथ सिर्फ 20 रुपये का खाना खाना पड़ता था, जिसमें कभी-कभी पत्थर भी होते थे. उन्होंने कहा, “वे चार दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिन थे.. मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। मैं चीज़ों में इतनी उलझ गई थी कि खुद को ही भूल गई.” अपने रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने बताया, “मेरा तलाक हो गया, मेरे दोस्तों को लगा कि मैं बहुत मुश्किल इंसान हूँ क्योंकि मैं अपनी बातें ज़ाहिर नहीं करती थी, और मेरे परिवार को लगा कि मेरे सारे फैसले गलत थे.”

इससे पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने याद करते हुए कहा था, “मैंने शो किए, मैं सोती नहीं थी और बाहर से कुछ ज़ाहिर नहीं होने देती थी, लेकिन अंदर से मैं बहुत तनाव में थी. मैं अक्सर सोचती थी कि यह कैसी ज़िंदगी है? इससे तो मर जाना बेहतर है.”

रश्मि देसाई कौन हैं?

रश्मि देसाई का जन्म 13 फरवरी, 1986 को नगांव, असम में हुआ था. उनका असली नाम शिवानी देसाई है, और वह गुजराती मूल की हैं. रश्मि ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मुंबई से पूरी की. उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से टूरिज्म और ट्रैवल में डिप्लोमा किया है..

रश्मि ने अपने करियर की शुरुआत रीजनल फिल्मों से की और बाद में टेलीविजन इंडस्ट्री में आईं। उन्हें शो ‘उतरन’ में तपस्या ठाकुर के रोल से पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले। इसके बाद, उन्होंने ‘दिल से दिल तक’, ‘नागिन 4’ और ‘नागिन 6’ जैसे शो में काम किया।

रश्मि देसाई की नेट वर्थ

रश्मि देसाई की नेट वर्थ का मुख्य सोर्स उनका टेलीविजन करियर है. वह टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं. इसके अलावा, वह फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से भी अच्छी कमाई करती हैं. रश्मि के इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिससे स्पॉन्सर्ड पोस्ट और कोलैबोरेशन के ज़रिए उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है.

रश्मि ने ‘बिग बॉस 13’ और ‘बिग बॉस 15’ जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी. उन्होंने ‘दबंग 2’ और ‘तंदूर’ जैसी फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी काम किया है.

रश्मि देसाई की मुख्य उपलब्धियां

रश्मि देसाई ने अपने करियर में कई मुकाम हासिल किए हैं..

  • शो ‘उतरन’ में तपस्या ठाकुर का रोल किया है 
  • दिल से दिल तक’ में शोरवरी का रोल किया है 
  • बिग बॉस 13′ और ‘बिग बॉस 15’ की हिस्सा 
  • नागिन 4′ और ‘नागिन 6’ में कैमियो रोल
  • तंदूर’ और ‘तमास’ में वेब सीरीज़ में डेब्यू

Tags: bhojpuriRashami Desairashmi desai networthrashmi desai struggle story
