क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे

क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे

राशा ठडानी का डेब्यू बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन चुका है. जहाँ एक ओर उन्हें तारीफें मिल रही हैं, वहीं आलोचनाएँ भी उनकी राह में हैं. लेकिन हर नए कलाकार की तरह उनके लिए यह तो बस शुरुआत है.

By: Komal Singh | Published: September 19, 2025 1:29:23 PM IST

RashaThadani DebutFilm
RashaThadani DebutFilm

बॉलीवुड हर साल कई नए चेहरों का स्वागत करता हैं, लेकिन कुछ कलाकार शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसी ही एक नई स्टार हैं राशा ठडानी, मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन और बिजनेसमैन अनिल ठडानी की बेटी. लंबे समय से उनके डेब्यू को लेकर लेकर चर्चाएँ थीं और आखिरकार 2025 में आजाद में हिंदी सिनेमा में कदम रखा . इस फिल्म को को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है और यह एक एक्शन-ड्रामा है.


राशा का फल्मों की दुनिया में पहला कदम


राशा के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके करियर दिशा तय करने वाला पहला कदम था. दिलचस्प बात यह है कि उन्हेंने यह पहले माना था की उनका पहला ऑडिशन उतना अच्छा नहीं रहा . खुद राशा ने बताया था की मैं ऑडिशन में पूरी तरह से डिसास्टर थी.इसके बावजूद निर्देशक ने उनमें एक चमक और संभावनाएं देखीं. यह

ट्रेलर पर जनता की प्रतिक्रिया

आज़ादका ट्रेलर सामने आते ही दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अलग – अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ दीं. एक ओर, राशा की झलक और उनकी आवाज को खूब सराहा गया. लोगों ने उनकी वॉइस को प्रिंसेस वॉइस तक बोलने लगे थे. उनकी नैचुरल स्कीन प्रेज़ेंस ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. वहीं, कई फैंस का मानना है कि उन्होंने पहली ही फिल्म में गंभीर और दमदार किरदार चुनकर सही फैसला लिया.



नेपोटिज्म को लेकर बहस

जहाँ तारीफें हुईं, वहीं आलोचनाएँ भी सामने आई. कुछ लोगों ने राशा को नेपो किड कहकर ट्रोल किया और कहा कि उन्हें मौके मिलना आसान था. लेकिन इस बहस से परे, यह भी साफ है कि दर्शक किसी भी कलाकार को लंबे समय तक सिर्फ परिवार के नाम के आधार पर स्वीकार नहीं करते. उन्हें अपने टैलेंट और मेहनत से ही साबीत करना पड़ता है. राशा का यह मानना है कि स्टूडेंट उन्होंने ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस लॉन्च फिल्म की बजाय एक सच्चे और गहरे किरदार से शुरुआत की, क्योंकि वह चाहती थीं कि उनकी असली पहचान एक्टिंग से बने.

दर्शकों की उम्मीदें

पहली फिल्म के बाद लोगों की उम्मीदें राशा से बढ़ गई हैं.नकई लोग मानते हैं कि वह इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना सकती हैं, बशर्त वह सही फिल्मों और किरदारों का चुनाव करें. उनकी सादगी और सीखने की ललक यह संकेत देती है कि वह केवल स्टारकिड टैग तक सीमित नहीं रहेंगी.

Tags: AzaadMovieBollywoodDebutDebutFilmReviewRashaThadaniStarKid
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे
क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे
क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे
क्या थी राशा की डेब्यू फिल्म पर जनता की राय? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे