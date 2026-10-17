घर में घुसकर की थी 20 साल के रैपर पॉप स्मोक की हत्या, अब मां से माफी मांगना चाहता है आरोपी; जानिए इस मर्डर के पीछे की कहानी

साल 2020 में हॉलीवुड हिल्स में रैप आर्टिस्ट पॉप स्मोक की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. इस खबर ने चारों तरफ सनसनी मचा दी थी. आखिर क्यों हुई था ये मर्डर और किसका था इसमें हाथ? आइए जानते हैं इस पूरे केस के बारे में.

किस आरोपी का था इसमें हाथ?

कोरी वॉकर, ने रैपर की बात कबूली थी. उस मर्डर के समय वह 19 साल का था. उसने 5 फरवरी को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में अपनी मर्ज़ी से हत्या और घर में घुसकर लूटपाट के दो मामलों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. वॉकर, जिसने गैंग और बंदूक के आरोपों को माना था.

चार आरोपियों में वॉकर अकेला एडल्ट था

वॉकर उन चार आरोपियों में अकेला वयस्क था, जिन पर 20 वर्षीय रैपर पॉप स्मोक, जिनका असली नाम बशर जैक्सन था, की हत्या का आरोप लगा था. बाकी तीन आरोपियों पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चला. घटना के समय नाबालिग होने के कारण उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई. 2023 में, हत्या के वक्त 15 साल के एक आरोपी ने जुवेनाइल कोर्ट में फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप स्वीकार कर लिया. उसने यह भी माना कि उसने ही हैंडगन से पॉप स्मोक को गोली मारी थी. इसके अलावा, उसने घर में घुसकर लूटपाट करने के आरोप को भी स्वीकार किया था.

पॉप स्मोक की मां से आरोपी ने क्यों मांगी माफी?

पॉप स्मोक की मौत के बारे में जब ब्लॉकस्टार ने पहली बार बात की थी, तब उनके बयानों में पछतावा नजर नहीं आया था. हालांकि, अब दो साल बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें दिवंगत रैपर की मां ऑड्रे जैक्सन से माफी मांगने का मौका नहीं मिला, जिसका उन्हें अफसोस है.

XVTV को दिए एक इंटरव्यू में ब्लॉकस्टार से पूछा गया कि वह किससे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए. इस पर उन्होंने पॉप स्मोक की मां का नाम लिया. ब्लॉकस्टार ने कहा, ‘जिससे मैं कभी माफी नहीं मांग पाया, वह पॉप स्मोक की मां हैं. मैं उनसे कभी माफी नहीं मांग सका. हालांकि, मुझे पता है कि माफी मांगने से जो हुआ है, वह बदला नहीं जा सकता.’

पॉप स्मोक के बारे में

पॉप स्मोक ब्रुकलिन के ड्रिल रैप म्यूजिक में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे. उनका पहला मिक्सटेप मीट द वू जुलाई में रिलीज हुआ था, जबकि इसका दूसरा भाग मीट द वू, वॉल्यूम 2 बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट के टॉप 10 में पहुंच गया था. उनके गाने डायर और निकी मिनाज के साथ वेलकम टू द पार्टी के रीमिक्स को भी अच्छी लोकप्रियता मिली. वहीं, ट्रैविस स्कॉट के साथ उनका गाना गैटी भी बिलबोर्ड के हॉट R&B/हिप-हॉप गानों की सूची में टॉप 35 तक पहुंच गया था.

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