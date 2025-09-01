उदास चेहरा लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे Badshah, फिर ऐसा बताया इलाज, जानकर हाथ जोड़ने लगे सिंगर

Badshah Visited Premanand Maharaj Video: फेमस बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। उनके गानों के बिना तो आज के समय में शादियों से लेकर पार्टियां भी अधूरी रह जाती हैं। भारत के साथ-साथ वह पूरी दुनिया में अच्छा-खासा फैन बेस बना चुके हैं। हाल ही में सिंगर अपने बड़े भाई के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। यहां जाकर उन्होंने आध्यात्मिक गुरू प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Maharaj) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बातचीत के दौरान बादशाह के भाई ने महाराज जी से जिंदगी और रिश्तों के बारे में खुलकर बातचीत की।
वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल
बादशाह अपने हिट गानों के लिए मशहूर हैं। वह कई सारे रियलिटी शोज को भी जज कर चुके हैं। हाल ही में वह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपने भाई के साथ महाराज जी से खुलकर बातचीत की। जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस दौरान बादशाह शांति के साथ बैठकर प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनते नजर आ रहे हैं। रैपर के भाई महाराज से सवाल करते दिख रहे हैं। जिसके जवाब महाराज जी एक-एक कर दे रहे हैं।
भाई संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुचे मशहूर रैपर बादशाह, प्यार, सत्य और रिश्तों को लेकर पूछा ये सवाल#Badshah #PremanandMaharaj #SpiritualJourney #CelebritySpiritualVisit #BadshahInAshram pic.twitter.com/aGc4QIGZkR
बादशाह के भाई ने महाराज से किए सवाल
वायरल हो रहे वीडियो में बादशाह के भाई ने सवाल किया कि- हमारे जीवन में इंसान किस लिए आए हैं, दुनिया में शुरू से माना जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में सच बोलो तो रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। प्यार भी छूट जाता है। इस तरह जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। वो ना कर्म कर पाता है, ना ही कुछ और कर पाता है। महाराज जी ने जवाब देते हुए कहा कि- इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बस यह याद रखों कि सत्य ही भगवान है। सिर्फ भगवान ही आपका साथ देते हैं। पूरा संसार असत्य में उलझा हुआ है। तुम सत्य की राह पर चलोगे तो वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा।
