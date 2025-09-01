Home > मनोरंजन > उदास चेहरा लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे Badshah, फिर ऐसा बताया इलाज, जानकर हाथ जोड़ने लगे सिंगर

Badshah Visited Premanand Maharaj: फेमस रैपर बादशाह प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे। इस मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 12:00:48 IST

Badshah Visited Premanand Maharaj Video: फेमस बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। उनके गानों के बिना तो आज के समय में शादियों से लेकर पार्टियां भी अधूरी रह जाती हैं। भारत के साथ-साथ वह पूरी दुनिया में अच्छा-खासा फैन बेस बना चुके हैं। हाल ही में सिंगर अपने बड़े भाई के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। यहां जाकर उन्होंने आध्यात्मिक गुरू प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Maharaj) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बातचीत के दौरान बादशाह के भाई ने महाराज जी से जिंदगी और रिश्तों के बारे में खुलकर बातचीत की। 

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल 

बादशाह अपने हिट गानों के लिए मशहूर हैं। वह कई सारे रियलिटी शोज को भी जज कर चुके हैं। हाल ही में वह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपने भाई के साथ महाराज जी से खुलकर बातचीत की। जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस दौरान बादशाह शांति के साथ बैठकर प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनते नजर आ रहे हैं। रैपर के भाई महाराज से सवाल करते दिख रहे हैं। जिसके जवाब महाराज जी एक-एक कर दे रहे हैं। 

बादशाह के भाई ने महाराज से किए सवाल 

वायरल हो रहे वीडियो में बादशाह के भाई ने सवाल किया कि- हमारे जीवन में इंसान किस लिए आए हैं, दुनिया में शुरू से माना जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में सच बोलो तो रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। प्यार भी छूट जाता है। इस तरह जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। वो ना कर्म कर पाता है, ना ही कुछ और कर पाता है। महाराज जी ने जवाब देते हुए कहा कि- इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बस यह याद रखों कि सत्य ही भगवान है। सिर्फ भगवान ही आपका साथ देते हैं। पूरा संसार असत्य में उलझा हुआ है। तुम सत्य की राह पर चलोगे तो वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा।  

