पहले चलाई Maruti Zen, अब बादशाह ने खरीदी करोड़ों की Rolls-Royce! कीमत इतनी की बन जाए फिल्म

Rolls-Royce Cullinan Series II : भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके मशहूर रैपर, सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर बादशाह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ गानों में ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल में भी बादशाह हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी लग्जरी कारों की लिस्ट में Rolls-Royce Cullinan Series II को जोड़ा है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान SUVs में गिना जाता है. खास बात ये है कि बादशाह पहले भारतीय म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्होंने इस शानदार SUV को अपने गैराज में शामिल किया है.

इस नई कार के साथ बादशाह अब उस खास क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिसमें पहले से ही मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, भूषण कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े नाम मौजूद हैं. Rolls-Royce जैसी रॉयल कार को खरीदकर उन्होंने अपने फैंस को एक बार फिर चौंका दिया है और दिखा दिया है कि सपने अगर पूरे दिल से देखे जाएं, तो उन्हें हकीकत में बदलना मुमकिन है.

Rolls-Royce की कीमत

Rolls-Royce की ये नई SUV सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेहद खास है. इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में करीब 12.45 करोड़ रुपये है. इसमें 6.75 लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन है, जो 563 बीएचपी की ताकत और 850 एनएम टॉर्क पैदा करता है. बाहरी लुक की बात करें तो इसमें इल्युमिनेटेड ग्रिल, पतली हेडलाइट्स और 23 इंच के ऑप्शनल व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा अंदर की लग्जरी भी कमाल की है, जिसमें डिजिटल डैशबोर्ड, ग्लास पैनल, स्टाइलिश क्लॉक कैबिनेट और स्टारलाइट हेडलाइनर जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

‘Zen Wale Ladke’ से Rolls-Royce तक का सफर

बादशाह ने अपनी नई कार की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने वीडियो में एक खास कस्टम नेम टैग दिखाया, जिस पर लिखा था “Zen Wale Ladke”. ये टैग उनकी पहली कार Maruti Zen की याद दिलाता है, जिसे उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआती सफलता मिलने पर खरीदा था. आज Rolls-Royce जैसी महंगी कार तक पहुंचना बादशाह की मेहनत, जुनून और सफर की मिसाल है.

बादशाह के कार कलेक्शन

Rolls-Royce Series II से पहले भी बादशाह के पास कई महंगी गाड़ियां हैं. इनमें शामिल हैं- Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Urus, Porsche Cayman, Audi Q8, Mercedes-Benz S-Class, Jeep Wrangler Rubicon, BMW 640d और GLS 350d. ये साफ दिखाता है कि उन्हें कारों से खास लगाव है.

सबसे महंगा हिप-हॉप टूर भी किया

हाल ही में बादशाह ने नॉर्थ अमेरिका टूर किया, जो अब तक का भारत का सबसे महंगा और सफल हिप-हॉप टूर साबित हुआ. इस टूर से उन्होंने 6 मिलियन डॉलर की टिकट कमाई की और 2 मिलियन डॉलर प्रोडक्शन पर खर्च किए.