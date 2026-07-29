‘कितना फ्लर्ट करोगी, मैं दो बच्चों का बाप…’, रणवीर सिंह ने खूबसूरत हसीना का तोड़ा दिल, वायरल वीडियो ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी

Ranveer Singh: हाल ही में रणवीर सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. यह वीडियो मॉडल-एक्ट्रेस दीक्षा नारंग ने शेयर किया है.

इस वीडियो में एक्ट्रेस और रणवीर सिंह की मजेदार बातचीत दिखाई गई है. शूटिंग में जब दीक्षा उनसे मजेदार तरीके से बात करती हैं, तो वो उन्हें बीच में रोकते हुए ऐसी लाइन बोलते हैं कि हर कोई हंसने लगता है. नेटिजन्स रणवीर के इस जेस्चर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला!

शूटिंग के बीच रणवीर सिंह ने बोली ऐसी बात हर कोई हो गया हैरान

यह फुटेज अप्रैल 2026 में सुपरयू और स्टारबक्स के एक अभियान के दौरान शूट किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर के 500 से अधिक स्टोरों में प्रोटीन युक्त कोल्ड-फोम कॉफी को पेश करना था. इस वीडियो शूट के लिए डायरेक्टर ने सभी से नेचुरल बातचीत करने को कहा था. दीक्षा ने बताया कि मुझे रणवीर से बात करने का मौका तब मिला जब कॉफी ब्लेंडर खराब हो गया था. वो उनसे मजेदार तरीके से बात कर रही होती हैं, तभी रणवीर सिंह बीच में टोकते हुए बोलते हैं, ‘कितना फ्लर्ट करोगी, दो बच्चों का बाप बनने वाला हूं मैं!” यह सुनते ही सब हूटिंग करते हुए ख़ुशी जताने लगते हैं.

यहां देखें वीडियो:

इंटरनेट पर छाये रणवीर सिंह

रणवीर की इस लाइन की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग उनकी फिटनेस की भी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “उसके बाल, वाह! सोचो, 40 साल की उम्र में भी इतने घने और सुंदर बाल हों. काश मेरे पास भी ऐसे बाल होते.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “जिस तरह से उसने अपनी उंगलियां क्रॉस कीं.” बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. उन्होंने 2024 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था और उसी साल दिवाली पर अपनी बेटी का नाम दुआ रखा था.