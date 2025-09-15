जब कैमरे पर बॉलीवुड के ये Male Stars हुए Nude, आंखें सेंकती रहीं फीलेम फैंस
जब कैमरे पर बॉलीवुड के ये Male Stars हुए Nude, आंखें सेंकती रहीं फीलेम फैंस

Bollywood Actors Went Naked: बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने किरदार के लिए ऑन-स्क्रीन न्यूड होकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद बढ़ाया. इन बोल्ड फोटोशूट ने न सिर्फ सुर्खियां बटोरीं बल्कि उनकी पर्सनल इमेज पर भी काफी असर डाला. जानिए किन एक्टर्स ने तोड़ीं बोल्डनेस की सारी हदें.

By: Shraddha Pandey | Published: September 15, 2025 9:00:13 PM IST

Actors Went Naked
Actors Went Naked

Actors Who Went Naked : बॉलीवुड हमेशा से अपनी ग्लैमरस और बोल्ड कहानियों के लिए सुर्खियों में रहा है. जहां एक ओर रोमांस और ड्रामा दर्शकों का दिल जीतते हैं. वहीं, कुछ सितारों ने ऑन-स्क्रीन ऐसे किरदार निभाए, जिनमें उन्हें अपनी हदें तोड़नी पड़ीं. कई दफा एक्टर्स ने स्क्रिप्ट की मांग पर कैमरे के सामने बिना कपड़ों के सीन दिए और अपनी परफॉर्मेंस से चर्चा में आ गए.

ये सीन सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं बने, बल्कि कई बार विवादों में भी घिर गए. दर्शकों के लिए ये क्षण चौंकाने वाले थे क्योंकि भारतीय सिनेमा में इस तरह की बोल्डनेस कम ही देखने को मिलती है. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिन्होंने ऑन-स्क्रीन न्यूड होकर तहलका मचा दिया.

• आमिर खान (Aamir Khan)- पीके (PK)

राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) की फिल्म पीके में आमिर खान ने न्यूड सीन देकर सभी को चौंका दिया. फिल्म की शुरुआत में आमिर बिना कपड़ों के रेडियो पकड़े नजर आए थे.

• नील नितिन मुकेश (Neil Nitin Mukesh)- जेल (Jail)

मधुर भंडारकर की फिल्म जेल में नील नितिन मुकेश ने कैमरे के सामने न्यूड होकर बोल्डनेस दिखाई थी. इस सीन को काफी चर्चा और विवाद मिले थे.

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

• रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor)- सावरिया (Saawariya)

संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में रणबीर का न्यूड शॉवर सीन काफी पॉपुलर हुआ था. उस वक्त ये सीन काफी ट्रेंडिंग रहा था.

• जॉन अब्राहम (john abraham)- न्यू यॉर्क (New York)

न्यूयॉर्क फिल्म में जॉन अब्राहम का जेल वाला सीक्वेंस काफी बोल्ड था. यहां उन्होंने न्यूड होकर रोल की डिमांड को पूरा किया.

• रणवीर सिंह (Ranveer Singh) 

रणवीर सिंह ने खुद की प्रोटीन फूड और सप्लीमेंट ब्रांड (Power House) लॉन्च की थी. एक्टर ने अपने इस प्रोडक्ट के हेल्दी होने का दावा किया था. इतना ही नहीं इसे भारत का पहला प्रोटीन वेफर ब्रांड बताया था. इसके लिए उन्होंने न्यूड फोटोशूट करवाया था जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.

बिस्तर पर Nude होकर दिए पोज, इस एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें

• विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal)

एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ सालों पहले अचानक कुछ न्यूड फोटोज शेयर कर, फैंस को हैरान कर दिया था. अब इस फोटो को लेकर काफी चर्चा हो रही है. विद्युत ने ये तस्वीरें हिमालय में घूमने के दौरान शेयर की थीं, जिसपर उन्हें ट्रोल भी किया गया था.

