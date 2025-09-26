क्या दीपिका के बाद रणवीर से छिनी यह फिल्म? मियां-बीवी एक ही नांव पर सवार, इन फिल्मों से कटा पत्ता!

Deepika Padukone and Ranveer Singh Movies: एक तरफ दीपिका पादुकोण साउथ की दो बड़ी फिल्मों से बाहर होने की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. वहीं, अब दूसरी तरफ दीपिका (Deepika Padukone) के पति और एक्टर रणवीर सिंह के हाथों से भी बड़ी फिल्म फिसलने की खबरें वायरल हो रही हैं. जी हां, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की खूब चर्चाओं में रहने वाली सुपरहीरो फिल्म शक्तिमान पर ताला लग गया है.

रणवीर सिंह की बड़ी फिल्म हुई बंद!

डेक्कन क्रोनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) स्टारर टीवी शो से इंस्पायर फिल्म शक्तिमान पर ताला लग गया है. क्योंकि, फिल्म के क्रिएटिव और प्रोडक्शन इश्यू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शक्तिमान फिल्म शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद आगे नहीं बढ़ पाई और अब असीमित समय के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है.

फिल्म के प्रोड्यूसर के एक करीबी सोर्स का दावा है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh Movie) स्टारर ‘शक्तिमान’ बनाने में कई चुनौतियों, अहंकार के टकराव और हद से ज्यादा बजट ने निराश किया है. वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट ने उनके जीवन के दो साल खा लिए हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा से दूर रहने की कसम खाल ही है.

रणवीर सिंह के हाथ से फिसली तीसरी फिल्म!

रणवीर सिंह (Ranveer Singh Films) का करियर पिछले कुछ सालों में कुछ खास चमकता नहीं दिखाई दे रहा है. एक्टर की पिछली दो फिल्में फ्लॉप रही हैं, जिसमें 83 और जयशभाई जोरदार शामिल हैं. हालांकि, एक्टर की एक्टिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मामला बॉक्स ऑफिस पर जमता नहीं दिखाई दे रहा है. वहीं, एक्टर की शक्तिमान तीसरी फिल्म है, जो उनके हाथों से निकल गई है. इससे पहले ब्रह्मराक्षस और लव एंड वॉर भी रणवीर सिंह खो चुके हैं.

फ्लॉप और बंद होती फिल्मों के बीच रणवीर सिंह (Ranveer Singh Upcoming Movies) के पास अभी भी कई बड़ी फिल्में हैं, जिसमें से एक आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर है, जो इस साल के आखिरी में रिलीज हो सकती है. धुरंधर के बाद रणवीर सिंह के खाते में डॉन 3 भी है, जिसे लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं छिड़ चुकी हैं.

दीपिका पादुकोण के हाथों से भी निकल रहीं फिल्में!

साल 2025 में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Movies) का साउथ की 2 बड़ी फिल्मों से पत्ता कटा है. जिसमें पहली फिल्म संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही स्पिरिट है. इस फिल्म से दीपिका के बाहर होने की खबर खुद डायरेक्टर ने ऑफिशियल की थी. जिसके बाद ऐसी खबरें वायरल हुई थीं कि दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की वजह से बात नहीं बन पाई. वहीं, अब एक्ट्रेस 1000 करोड़ी कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. जिसके लिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दीपिका ने 25 परसेंट फीस बढ़ाने की डिमांड की थी.

हाथ से निकलती फिल्मों के बीच दीपिका पादुकोण के पास अभी भी 4 बड़ी फिल्में हैं, जिसमें पहली शाहरुख खान की किंग है. दूसरी अल्लू अर्जुन की AA22xA6, तीसरी पठान 2 और चौथी शक्ति शेट्टी है. बता दें, पठान 2 और शक्ति शेट्टी को लेकर फिलहाल रुमर्स हैं, अभी तक इन फिल्मों पर किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.