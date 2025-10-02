बीवी दीपिका का पुराना प्यार ले उड़ा पति रणवीर की फिल्म, हाथ मलते ही रह गए ‘मिस्टर सिंह’

Ranveer Singh Movies: बॉलीवुड के पॉवर कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह के हाथों से बैक-टू-बैक बड़े प्रोजेक्ट्स फिसलते जा रहे हैं. जहां पहले दीपिका पादुकोण के हाथ से संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और 1000 करोड़ी कल्कि 2898 एडी फिसली, वहीं अब रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के हाथों से भी 2 बड़ी फिल्मों के निकलने की रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं. कुछ दिनों पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि रणवीर सिंह की सुपरहीरो मूवी शक्तिमान ठंडे बस्ते में खिसक गई है. अब ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह के हाथों से बीवी दीपिका का पुराना प्यार एक और फिल्म निकाल कर ले गया है.

रणवीर सिंह के हाथों से निकली एक और फिल्म?

डेक्कन क्रोनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लव एंड वॉर के बाद संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के ड्रीम प्रोजेक्ट बायजू बावरा में भी रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट की मानें तो, भंसाली की टीम ने प्री-प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया है. इस फिल्म में विंटेज म्यूजिक और 1950’s के क्लासिक देखने और सुनने को मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, साल 1952 में रिलीज हुई ऑरिजिनल बायजू बावरा के गाने भी भंसाली की फिल्म में शामिल किए जा सकते हैं.

बता दें, यह फिल्म पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh Movies) को लेकर सोची गई थी. रिपोर्ट की मानें तो रणवीर सिंह ने अपने किरदार की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं. लेकिन, भंसाली ने अपना फोकस लव एंड वॉर पर लगा दिया. लंबे समय से बायजू बावरा की कास्ट सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई थी. कहा जा रहा था कि बायजू बावरा में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड के तौर पर नजर आने वाले हैं. हालांकि, फाइनल कास्ट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था.

रणवीर सिंह vs रणबीर कपूर

रणवीर सिंह और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Movies) के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो अभी दोनों ही एक्टर्स के पास बड़ी फिल्में लाइन में लगी हुई हैं. रणबीर कपूर फिलहाल लव एंड वॉर की शूटिंग कर रहे हैं. इसके बाद उन्हें रामायण के पार्ट 2 पर भी काम करना है. इतना ही नहीं, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क भी अभी लाइन में है. ऐसे में भंसाली की बायजू बावरा में अगर रणबीर कपूर की एंट्री हुई है, तो इस फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

वहीं, रणवीर सिंह की फिल्मों की बात करें तो एक्टर की इस साल दिसंबर में धुरंधर रिलीज होने वाली है. यह फिल्म आदित्य धर के निर्देशन में बनी है. धुरंधर के अलावा रणवीर सिंह के बकेट में अभी डॉन 3 ही है, जिसे लेकर भी हर दिन तरह-तरह की रिपोर्ट्स वायरल होती रहती हैं.