Home > मनोरंजन > Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

Ranveer Singh Pralay Movie: रणवीर सिंह 'धुरंधर' के बाद फिल्म 'प्रलय' पर फोकस कर रहे हैं. अगस्त से शूटिंग शुरू होगी, लेकिन दूसरी बार पिता बनने के चलते वह ब्रेक लेंगे और बाद में फिल्म की शूटिंग फिर शुरू करेंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 13, 2026 2:39:08 PM IST

Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?


Ranveer Singh Pralay Movie: रणवीर सिंह इन दिनों अपने करियर के एक नए दौर में हैं. फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद एक्टर अब अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘प्रलय’ को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है, वहीं अब फिल्म की शूटिंग और रणवीर के ब्रेक प्लान से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है.

 ‘प्रलय’ पर फोकस कर रहे हैं रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में से फिलहाल ‘प्रलय’ को प्राथमिकता दी है. इससे पहले उनके नाम के साथ ‘डॉन 3’ भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब एक्टर इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनका पूरा ध्यान जया मेहता के निर्देशन में बनने वाली ‘प्रलय’ पर है.

You Might Be Interested In

रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह अगस्त महीने से ‘प्रलय’ की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि, एक्टर लगातार शूटिंग नहीं करेंगे. बताया जा रहा है कि वो शुरुआती दो महीनों तक फिल्म की शूटिंग करेंगे और इसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की योजना बना रहे हैं.

 पिता बनने के चलते लेंगे ब्रेक

रणवीर सिंह जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. इसी वजह से वो अपनी फिल्म की शूटिंग से कुछ समय का ब्रेक लेंगे. खबरों के मुताबिक, दिवाली के आसपास एक्टर पैटरनिटी लीव पर जा सकते हैं. इस दौरान फिल्म का काम रोक दिया जाएगा और बाद में शूटिंग दोबारा शुरू करने की तैयारी होगी.

 2027 में फिर शुरू हो सकता है शूट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह अपनी छुट्टी के बाद साल 2027 में ‘प्रलय’ की शूटिंग फिर से शुरू कर सकते हैं. हालांकि, फिल्म की शूटिंग को लेकर मेकर्स की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि ‘प्रलय’ की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में की जा सकती है. कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह ने फिल्म के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि, शूटिंग लोकेशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है.

 दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं रणवीर-दीपिका

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी जिंदगी के एक खास पड़ाव से गुजर रहे हैं. दोनों ने इसी साल अप्रैल में दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी साझा की थी. इससे पहले साल 2024 में ये कपल पहली बार माता-पिता बना था और उनकी बेटी का नाम दुआ है.

 

Tags: dhurandharentertainment newsPralayPralay movieranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026
Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
Ranveer Singh Pralay Movie: ‘धुरंधर’ के बाद अब ‘प्रलय’ के लिए कमर कस रहे रणवीर सिंह, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?