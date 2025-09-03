Ranveer Singh की इस पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ हुआ था छोटी उम्र में बेहद घिनौना काम, पिता बन एक शख्स ने किया था शोषण

Anjali Anand Shocking Revelation: कुछ ही फिल्मों में अपना बड़ा नाम कमा चुकी एक्ट्रेस अंजली आनंद फिल्मों में ही नहीं बल्कि वेब सीरी में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने कई सारे टीवी शो में भी काम किया है। लेकिन यहा तक पहुंंचने के लिए अंजली आनंद ने खूब मेहनत की है। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने करियर के दौर में आई मुश्किलों के बारे में बात की थी और इस दौरान एक चौकाने वाला खुलासा भी किया था।

अंजली आनंद संग 8 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण

दरअसल, Hauterrfly को दिए एक पूराने इंटरव्यू में अंजली आनंद (Anjali Anand) ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने यौन शोषण का शिकार हो चुकी है। एक्ट्रेस ने बताया था कि कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके डांस टीचर ने उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अंजली आनंद ने इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया था कि इस शख्स ने उन्हें किस (KISS) भी किया था।

मुझे होठों पर किया था किसा- अंजली आनंद

अपनी बात पूरी करते हुए अंजली आनंद ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी और मुेझे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करूं। उस दौरान मेरे पिता का निधन हो गया था और उस शख्स ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैंने उसकी बात भी आसानी से मान ली थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे उस उम्र में और कुछ नहीं पता था।” अंजली (Anjali Anand) ने आगे बात करते हुए कहा “धीरे-धीरे ऐसी चीजें शुरू होने लगी, उसने मुझे होठों पर किस किया और कहा कि पिता यहीं पर करते हैं।” इतनी ही नहीं बल्कि वो शक्स मैरे मैसेज को भी ट्रैक करता था कि, मैं किससे बात कर रही हूं और यहा तक की वो मुझे अपने बाल भी नहीं खोलने देता था।

डांस टीचर ने किया था जिंदगी पर पूरी तरीके से काबू – अंजली आनंद

डांस टीचर को लेकर अंजली आनंद (Anjali Anand) ने खुलासा किया कि वो शक्स उन्हें लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने दिया करता था और उन्हें पूराने खराब कपड़े पहनने के लिए कहता था, जिससे वो किसी को भी सुंदर ना लगे। इसके अलावा वो आदमी मेरी खरीदी हुई चीजों का बिल भी अपने पास में रखाता था। एक्ट्रेस ने आगे कहा “सब मुझसे पूछा करते थे कि यह हमेशा यहां पर क्यों रहता है? लेकिन किसी ने भी इसका जवाब जानने की कोशिश नहीं की। अंजली आनंद ने बात पूरी करते हुए कहा कि 6 सालों तक उस डांस टीचर ने उनकी जिंदगी पर पूरी तरीके से काबू कर लिया था। लेकिन, जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस सिचुएशन से निकालने में बेहद मदद की थी।

अंजली आनंद वर्कफ्रंट

बता दें कि अंजली आनंद (Anjali Anand) ने अपने करियर की शुरूआत 2017 में वेब सीरीज ‘उंटैग’ से की थी। लेकिन एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी टीवी शो ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’ से मिली थी। इसके अलावा अंजली आनंद ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 2023 में आई फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) से बॉलीवुड डेब्यू किया था।