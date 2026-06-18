Home > मनोरंजन > ‘बेहतरीन पिता है रणवीर सिंह, दुआ की परवरिश में करते हैं बराबर योगदान’; पेरेंटिंग पर प्रकाश पादुकोण ने की दामाद रणवीर की तारीफ

‘बेहतरीन पिता है रणवीर सिंह, दुआ की परवरिश में करते हैं बराबर योगदान’; पेरेंटिंग पर प्रकाश पादुकोण ने की दामाद रणवीर की तारीफ

हाल ही में प्रकाश पादुकोण ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह की पेरेंटिंग के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह बेहद व्यस्त रहने के बावजूद अपनी बेटी दुआ की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 18, 2026 3:16:38 PM IST

पेरेंटिंग पर प्रकाश पादुकोण ने की दामाद रणवीर की तारीफ
पेरेंटिंग पर प्रकाश पादुकोण ने की दामाद रणवीर की तारीफ


प्रकाश पादुकोण एक दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं. वे 1980 में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी थे और उसी वर्ष उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया. 

हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह की पेरेंटिंग के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह बेहद व्यस्त रहने के बावजूद अपनी बेटी दुआ की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि वो दुआ के लिए हमेशा मौजूद रहने की कोशिश करते हैं और उसे मेट्रो में घुमाने ले जाते हैं, पैडल कोर्ट ले जाते हैं और यहां तक ​​कि उसके साथ ऑटो-रिक्शा में भी सफर करते हैं.

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एक्टिव पेरेंट्स हैं दीपिका और रणवीर 

दीपिका और रणवीर के बारे में बात करते हुए प्रकाश पादुकोण ने कहा कि वे दोनों अपनी बेटी दुआ के लिए “एक्टिव माता-पिता” हैं. बता दें कि रणवीर और दीपिका इस समय अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “बेशक, दीपिका बहुत कुछ करती हैं, लेकिन रणवीर भी जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो बहुत मदद करते हैं. दोनों परिवार भी मदद के लिए मौजूद रहते हैं.”

एक पेरेंट के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए, 70 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वीकार किया, “एक अभिभावक के रूप में, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे किया या मैं उनमें कितना शामिल रहा क्योंकि मैं शायद ही कभी घर पर रहता था. मुझे महत्वपूर्ण बातें तो याद हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें छूट गईं. अब मैं हर छोटे बदलाव को महसूस करता हूँ. लगभग हर दिन कुछ न कुछ नया होता है.”

परिवार का केंद्र बन गयी है ‘दुआ’

8 सितंबर, 2024 को दीपिका और रणवीर ने दुआ का स्वागत किया और तब से दोनों ही परिवार बेहद खुश हैं. प्रकाश पादुकोण ने कहा कि दुआ उनके परिवार का केंद्र बन गयी है. नाना बनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है. नाना-नानी बनना एक बिल्कुल अलग एहसास है. मैंने कभी इस तरह के एहसास की उम्मीद नहीं की थी. हम पहले सोचते थे कि नाना-नानी अपने पोते-पोतियों के लिए इतना क्यों परेशान होते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है.”

दुआ के बारे में बात करते हुए प्रकाश पादुकोण ने कहा, “उसे पैडल बहुत पसंद है. हमारे घर के पास ही एक बढ़िया पैडल ग्राउंड है. हम कैंप स्टेशन के पास रहते हैं, इसलिए उसे ट्रेनें देखना अच्छा लगता है. वह बहुत मिलनसार बच्ची है, इसलिए उसे लोगों से मिलना-जुलना पसंद है. वह लगभग हर किसी को नमस्ते करती है. वह बहुत छोटी उम्र से ही यात्रा कर रही है. वह बहुत तेजी से बड़ी हो रही है और इस समय एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रही है.” 

Tags: Deepika Padukoneentertainmentranveer singh
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