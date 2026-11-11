Ranveer Singh Grandfather Death: रणवीर सिंह के घर पसरा मातम, दादा के निधन से परिवार में शोक, सौम्या की पोस्ट ने किया भावुक

Ranveer Singh Grandfather Death: दिवाली के मौके पर रणवीर के घर मातम छा गया है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के नाना, डॉ. राम हिंगोरानी का निधन हो गया, ​​एक्टर के सोशल मीडिया पर एक जाना-पहचाना चेहरा थे, अक्सर उनकी तस्वीरों और वीडियो में उनके करीबी रिश्ते दिखते थे. 96 साल की उम्र में दिवाली के दिन उनका निधन हो गया, रणवीर की कज़िन सौम्या हिंगोरानी ठाकरे ने इमोशनल श्रद्धांजलि देते हुए यह खबर शेयर की. सौम्या ने उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद किया जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जी और उनके जाने का दुख मनाने के बजाय उनकी यादों को सेलिब्रेट करना चुना. उन्होंने उनके साथ की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए, जिसमें उनके परिवार के पलों की एक झलक मिलती है.

रणवीर सिंह के कज़िन ने डॉ. राम हिंगोरानी को इमोशनल श्रद्धांजलि दी

उनके निधन की घोषणा करते हुए, सौम्या ने बताया कि उनके दादाजी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान शांति से गुज़र गए. उन्होंने लिखा, “मेरे दादू, डॉ. राम, दिवाली पर शांति से हमें छोड़कर मेरी दादी के घर चले गए. उन्होंने इससे ज़्यादा शुभ समय नहीं चुना होगा, दिन का गोल्डन आवर, लक्ष्मी पूजा के दौरान.” उन्होंने अपने दादा-दादी को भी याद किया और कल्पना की कि वे फिर से एक साथ समय बिता रहे होंगे. “मुझे यकीन है कि वे दोनों अपनी कुर्सियों पर क्रिस्प व्हिस्की पी रहे होंगे, हमें साथ देखकर मज़ा ले रहे होंगे.”

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भावुक हुईं सौम्या

सौम्या ने अपनी श्रद्धांजलि यह लिखकर शुरू की, “96 साल के युवा. एक शानदार जीवन जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए, न कि शोक मनाया जाना चाहिए.” उन्होंने उन्हें “दुनिया के सबसे अच्छे दादू” होने के लिए धन्यवाद भी दिया और फिर अपने नोट को एक पर्सनल मैसेज के साथ खत्म किया: “मेरे लिए एक स्कूप आइसक्रीम बचाकर रखना. जब तक हम फिर से डांस न करें. हरि ओम.”

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