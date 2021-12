मुंबई. Ranveer Singh Film 83 released: भारत के पहले वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत पर आधारित फिल्म “83” आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है. एक ओर इस फिल्म को जहाँ क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं. तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर फिल्म 83 के बॉयकॉट की मांग काफी तेज़ हो गई है. यूज़र्स यह अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को सिनेमाघरों न देखा जाए. बता दें कि फिल्म 83 के बॉयकॉट की मांग कई कारणों के चलते हो रही हैं. लोगों ने फिल्म को एंटी-नैशनल बताया है. लोगों का कहना है कि इस फिल्म में दीपिका हैं, और दीपिका ने टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया था इसलिए इस फिल्म को बॉयकॉट किया जाना चाहिए. वहीं दूसरी ओर, यूज़र्स ने एक कारण यह भी बताया है कि बीते साल बिंगो के ऐड में रणवीर सिंह ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मज़ाक उड़ाया था, इसलिए लोगों ने इस फिल्म के बॉयकॉट की अपील की है.

#Boycott83 #BoycottBollywood

Remember that if you spend your money then again it will be used for buying drugs by those losers.

Think wisely. 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

— Raj4SSR (@raj4_ssr) December 23, 2021