मुंबई. कबीर खान द्वारा निर्देशित क्रिकेट पर बनी सबसे बड़ी फिल्म ’83’ का टीज़र रिलीज़ हो गया है, इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है. इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव ( Ranveer Singh ’83’ teaser release ) की भूमिका अदा कर रहे हैं. फिल्म भारत की ‘ऐतिहासिक जीत’ पर आधारित है. रिलीज़ के साथ ही टीज़र ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

The greatest Story.

The greatest Glory.

83 RELEASING IN CINEMAS ON 24TH DEC, 2021, in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

Teaser out now.

Trailer out on 30th Nov.#ThisIs83@ikamalhaasan @iamnagarjuna #KicchaSudeep @PrithviOfficial @RKFI @AnnapurnaStdios pic.twitter.com/alsF6QlaBf

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) November 26, 2021