जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’

Ranveer Allahabadia Planning To Marry: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पिछले साल एक बड़ी कंट्रोवर्सी से घिर रहे, जिसके बाद धीरे-धीरे अब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

कुछ दिन पहले यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, एक्ट्रेस पलक तिवारी और कई सेलेब्स दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे.

वीडियो में दिया बड़ा हिंट

इस इवेंट का एक वीडियो रणवीर अल्लाहबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें पलक तिवारी उनसे कुछ सवाल पूछ रही हैं. इस दौरान रणवीर के जवाब से ऐसा लगता है कि वह जल्द शादी करने का प्लान बना रहे हैं.

वीडियो में पलक तिवारी रणवीर से पूछती हैं, ‘आपको क्या बात खुशी देती है? इसके जवाब में यूट्यूबर रणवीर कहते हैं कि लोगों से शादी जैसे टॉपिक को लेकर बातचीत करना खुशी देता है.’ रणवीर आगे बताते हैं कि गर्लफ्रेंड जूही ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है. रणवीर ने कहा, ‘मैं अपने दिमाग में शादी-शुदा हूं.’







रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड

रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड जूही भट्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. जानकारी के अनुसार वह उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. जूही फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए पॉपुलर हैं और कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. जूही के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डांस रील्स, लाइफस्टाइल वीडियोज देखने को मिलते हैं.