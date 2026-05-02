Home > मनोरंजन > जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’

जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’

Ranveer Allahabadia Planning To Marry: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पिछले साल एक बड़ी कंट्रोवर्सी से घिर रहे, जिसके बाद धीरे-धीरे अब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 2, 2026 2:13:41 PM IST

शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया
शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया


Ranveer Allahabadia Planning To Marry: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पिछले साल एक बड़ी कंट्रोवर्सी से घिर रहे, जिसके बाद धीरे-धीरे अब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा हिंट दिया है. 

कुछ दिन पहले यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, एक्ट्रेस पलक तिवारी और कई सेलेब्स दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे. 

You Might Be Interested In

वीडियो में दिया बड़ा हिंट

इस इवेंट का एक वीडियो रणवीर अल्लाहबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें पलक तिवारी उनसे कुछ सवाल पूछ रही हैं. इस दौरान रणवीर के जवाब से ऐसा लगता है  कि वह जल्द शादी करने का प्लान बना रहे हैं.

वीडियो में पलक तिवारी रणवीर से पूछती हैं, ‘आपको क्या बात खुशी देती है? इसके जवाब में यूट्यूबर रणवीर कहते हैं कि लोगों से शादी जैसे टॉपिक को लेकर बातचीत करना खुशी देता है.’ रणवीर आगे बताते हैं कि गर्लफ्रेंड जूही ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है. रणवीर ने कहा, ‘मैं अपने दिमाग में शादी-शुदा हूं.’ 



रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड 

रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड जूही भट्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. जानकारी के अनुसार वह उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. जूही फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए पॉपुलर हैं और कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. जूही के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डांस रील्स, लाइफस्टाइल वीडियोज देखने को मिलते हैं.

Tags: entertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’
जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’
जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’
जल्द ही शादी करने वाले हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया! कहा, ‘मैं अपने दिमाग में पहले से शादीशुदा हूं’