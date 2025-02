रणवीर अल्लाहबादिया-आशीष चंचलानी साइबर सेल में दर्ज कराएंगे आपना बयान!

मुंबई: महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा भेजे गए समन के बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी और रणवीर अल्लाहबादिया ने अधिकारियों से संपर्क किया है। साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने अपने बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई है। इससे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को भी दो बार समन भेजा था, लेकिन वह अभी तक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, समय रैना को 18 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें एक और समन भेजा है ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि समय रैना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

India’s Got Latent case | YouTubers Ashish Chanchlani and Ranveer Allahbadia contacted Maharashtra Cyber ​​Cell officials. Both told the officials that they wanted to record their statements. Maharashtra Cyber ​​Cell has sent summons to both of them to record their statements…

