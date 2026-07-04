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पर्दे पर संस्कारी बहू, असल जिंदगी में घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरीं रंजीता कौर, पति की शिकायत से मचा था बवाल

एक्ट्रेस रंजीता कौर और उनके पति के बीच हुए विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि बाद में ये मामला ऐसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो लेकिन रंजीता पर एक रहस्यमयी दाग जरूर छूट गया.

By: Deepika Pandey | Published: July 4, 2026 2:52:43 PM IST

रंजीता कौर
रंजीता कौर


Actress Ranjita Kaur: 70 और 80 के दशक की बेहतरीन अदाकारा रंजीता कौर ने पति-पत्नी और वो समेत तमाम फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया. उनकी बड़ी-बड़ी आंखें और सादगी लोगों को अपना दीवाना बना देती थीं. फिल्मों में वे एक संस्कारी बहू और पत्नी का किरदार निभाती थीं लेकिन उनकी जिंदगी की एक कहानी ने उनकी इस इमेज पर पानी फेर दिया. रंजीता कौर का असली नाम रंजीता मिर्जा था. उन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपनी मां का सरनेम कौर अपनाया था. 

ऋषि कपूर की फिल्म से मिला ब्रेक

बता दें कि ऋषि कपूर के साथ फिल्म लैला-मजनू से उनका ऐसा धमाकेदार डेब्यू हुआ कि वह रातोंरात स्टार बन गईं. कामयाबी उनके कदम चूम रही थी लेकिन साल 1990 के बाद वो अचानक इस चमचमाती दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गईं. उन्होंने बिजनेसमैन राज मसरन से शादी की और अमेरिका के वर्जनिया में बस गई, जहां वो 71 स्टोर्स की एक पूरी चैन चला रही थीं.

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अमेरिका छोड़ वापस आ गईं रंजीता

लोग सोचते थे कि रंजेता अब अपनी आलीशान विदेशी जिंदगी में बेहद खुश हैं लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब वह अमेरिका छोड़कर वापस हिंदुस्तान के पुणे शहर में शिफ्ट हो गईं. साल 2019 की एक खौफनाक रात पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में अचानक पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगीं. मीडिया के कैमरे चमक उठे और पता चला कि बीते जमाने की टॉप एक्ट्रेस रंजीता कौर के पति ने उनके खिलाफ सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पर घरेलू हिंसा की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. आरोप इतने चौंकाने वाले थे कि सुनने वालों के होश उड़ गए. 

राज मसरन ने लगाए ये आरोप

राज मसरन ने दावा किया कि रंजेता और उनके बेटे स्काई ने पैसों के एक मामूली विवाद में उनके साथ मारपीट की. उनकी शर्ट फाड़ दिया और उन्हें अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश की. इस हाई प्रोफाइल ड्रामे ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था. पुलिस स्टेशन में घंटों चली हाई वोल्टेज काउंसलिंग के बाद अचानक कहानी में एक और मोड़ आया. 

गिले सिकवे हुए दूर

बेटे स्काई ने अपनी गलती मानकर पिता को गले लगा लिया और पति ने यह कहते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली कि वह अपने बेटे का करियर बर्बाद नहीं करना चाहते. वह सब वापस अपने घर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो. आज रंजेता कौर लाइमलाइट की दुनिया से दूर पुणे में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं लेकिन उनके जीवन का यह पन्ना हमेशा के लिए एक ऐसा रहस्यमई दाग छोड़ गया, जो यह साबित करता है कि पर्दे की मासूमियत के पीछे कभी-कभी कितना खौफनाक सन्नाटा छिपा होता है.

Tags: Ranjita Kaur
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