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Krishna Mukherjee Dies: नहीं रहीं रानी मुखर्जी की मां, 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; मनोरंजन जगत में छाई शोक की लहर

Rani Mukerji Mother Passes Away: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन हो गया है. उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 22, 2026 3:34:04 PM IST

रानी मुखर्जी की मां का निधन
रानी मुखर्जी की मां का निधन


अभिनेत्री रानी मुखर्जी की माता कृष्णा मुखर्जी का मंगलवार को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इस जानकारी को यश राज फिल्म्स ने एक पोस्ट के जरिए पुष्टि की. परिवार ने शोक की इस घड़ी में निजता बनाए रखने का अनुरोध किया है.

वाईआरएफ ने निधन की पुष्टि की

वाईआरएफ ने एक बयान जारी किया. इसमें उन्होंने लिखा, ‘बड़े दुख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि रानी मुखर्जी की माता श्रीमती कृष्णा मुखर्जी, 75 वर्ष, का आज (22 सितंबर) दोपहर निधन हो गया. परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए हार्दिक आभारी है और इस अपार दुःख की घड़ी में निजता बनाए रखने का विनम्र अनुरोध करता है.’

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कृष्णा मुखर्जी के बार में

कृष्णा मुखर्जी पूर्व पार्श्व गायिका थीं और उनकी शादी फिल्म निर्माता राम मुखर्जी से हुई थी, जिन्होंने फिल्मलय स्टूडियो की सह-स्थापना की थी. राम मुखर्जी का निधन 2017 में हुआ था. आपको बता दें कि कृष्णा ने बतौर एक्ट्रेस तो काम नहीं किया, लेकिन वो सिनेमा से जुड़ी हुई थीं. उन्होंने बंगाली सिनेमा में कई फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर के रूप में कई गाने को आवाज दी थी. 

मां से रानी मुखर्जी का था गहरा लगाव

रानी मुखर्जी का अपने माता-पिता से हमेशा गहरा लगाव रहा है. उनके पिता राम मुखर्जी का 2017 में निधन हो गया था. कृष्णा मुखर्जी ने रानी के करियर में उनका काफी साथ दिया और कई मौकों पर बेटी के साथ इवेंट्स व फिल्म स्क्रीनिंग में नजर आती थीं.

रानी मुखर्जी का वर्कफ्रंट

रानी मुखर्जी हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने ‘गुलाम’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘साथिया’, ‘हम तुम’ और ‘ब्लैक’ जैसी फिल्मों से उन्होंने खास पहचान बनाई. अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, उनकी हालिया फिल्म ‘मर्दानी 3’ 2026 में रिलीज हुई.

यह खबर भी पढ़ें: तलाकशुदा एक्ट्रेस रश्मि देसाई संग किया इश्क, बिग बॉस में तो पार की थी रोमांस की सारी हदें; सलमान से भी लिया पंगा! जानिए कौन…

Tags: krishna mukerji deathRanu mukerji
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