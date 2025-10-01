दीपिका पादुकोण ही नहीं, ये एक्ट्रेस भी कर चुकी है 8 घंटे वाली शिफ्ट की मांग
Rani Mukerji On 8 Hours Shift: इन दिनों दीपिका पादुकोण के 8 घंटे के शिफ्ट को लेकर चारों ओर बातें हो रही हैं. फराह खान ने भी उनपर अपने व्लॉग में तंज कसा था. लेकिन, क्या आप जानते हैं इंडस्ट्री में एक और एक्ट्रेस है जिसने लिमिटेड शिफ्ट टाइमिंग में काम किया है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 1, 2025 7:01:29 PM IST

Rani Mukerji Latest Interview: बॉलीवुड की दिग्गज दीपिका पादुकोण (Deepika padukone) हाल ही में लगातार दो बड़ी फिल्मों से बाहर होने की खबरों में रही हैं. पहले उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy vanga) की स्पिरिट (Spirit) छोड़ दी थी, क्योंकि उनके लिए 8 घंटे की शिफ्ट तय करना जरूरी था. कुछ महीनों बाद, कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) के सीक्वल से भी उनका नाम हट गया. इसके बाद से ही दीपिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

दीपिका के इस बिहेवियर को लेकर इंडस्ट्री में लोग अपनी अलग-अलग राय भी दे रहे हैं. कुछ लोग दीपिका को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कईयों ने उनकी मांग पर सवाल उठाए. अब इस मुद्दे पर रानी मुखर्जी (Rani Mukarji) ने भी अपनी राय दी. एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट में रानी ने कहा, “मैंने भी ऐसा किया है. कभी-कभी शिफ्ट और टाइम अपने हिसाब से तय करना पड़ता है. अगर निर्माता को कोई दिक्कत है तो आप फिल्म करते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं. यह किसी पर दबाव डालने जैसा नहीं है.”

जब रानी की बेटी सिर्फ 14 महीने की थीं

रानी ने अपने अनुभव भी शेयर किए. उन्होंने बताया, “जब मैं हिचकी कर रही थी, तब मेरी बेटी आदिरा सिर्फ 14 महीने की थी और मुझे उसे ब्रेस्टफीड कराना पड़ता था. सुबह मिल्क पंप करके मैं 6:30 बजे निकलती, और शूटिंग 8 बजे शुरू होती. 12:30-1 बजे तक सब खत्म और मैं ट्रैफिक शुरू होने से पहले 3 बजे घर पहुंच जाती थी. मेरी यूनिट और निर्देशक ने पूरा ध्यान रखा कि मैं आराम से शूट कर सकूं.”

रानी ने किया दीपिका का सपोर्ट

रानी की ये बातें दिखाती हैं कि अगर सही प्लानिंग हो, तो अपने काम और पर्सनल लाइफ को आसानी से मैनेज किया जा सकता है. उनका कहना है कि कलाकार भी कभी-कभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बदलाव मांग सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं. लेकिन, इसके पहले किसी ने भी दीपिका की इस मांग को लेकर ऐसी बातें नहीं सोचीं. सोशल मीडिया पर लोग रानी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

