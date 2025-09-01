Rani Chatterjee ने दिया धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस! Pawan Singh के गाने ‘काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं’ पर लगाए जोरदार ठुमके

Rani Chatterjee viral video: भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक रानी चटर्जी हमेशा अपने बोल्ड अंदाज को लेकर खबरों में छाई रहती हैं, फैंस भी एक्ट्रेस के हर अंदाज के कायल है। ऐसे एक बार फिर रानी चटर्जी खबरों में आई है। एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रानी चटर्जी पवन सिंह के सुपरहिट गाने ठुमके लगाती नजर आ रही है।

भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने दी स्टेज पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस

दरअसल, भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने हाल ही में नेपाल में हुए एक इवेंट में स्टेज शो पर अपने शानदार डांस से गर्दा उड़ा दिया है और अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया। इस शो में रानी चटर्जी ने पावर स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने ‘काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं’ पर खूब ठुमके लगाए और कातिलाना डांस मूव्स दिखाए। एक्ट्रेस का ऐस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देख सभी दर्शक झूम उठे। रानी चटर्जी का ये स्टेज शो परफॉर्मेंस का वीडियों अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, लोग जमकर इस वीडियों पर लाइक कमेंट कर रहे हैं और एक्ट्रेस की जमकर तारीफे कर रहे हैं और रानी चटर्जी को भोजपुरी कीअसली डांसिंग क्वीन कह रहे हैं।

रानी चटर्जी ने लगाए पवन सिंह के सुपहिट गाने पर जोरदार ठुमके

बता दें कि पवन सिंह का यह सुपहिट गाना ‘आई नहीं’ श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की बॉलीवुड फिल्म ‘स्त्री 2’ का है, जिसे पवन सिंह ने खुद अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है और उनका सिमरन चौधरी, दिव्य कुमार और सचिन-जिगर ने दिया है। यह सुपरहिट गाना ‘आई नहीं’ रिलीज होते ही पूरे इंटरनेट पर छा गया था।