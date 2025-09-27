कैब चलाने वाले इस एक्टर ने कैसे तय किया स्टारडम का सफर? खर्चा-पानी के लिए 16-16 घंटे करता था ड्राइविंग

Randeep Hudda Success Story: रणदीप हुड्डा को आज हम बड़े पर्दे पर दमदार एक्टिंग करते देखते हैं. Highway, Sarbjit या हाल ही में Swatantrya Veer Savarkar, हर रोल में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी. लेकिन, उनकी ज़िंदगी की असली फिल्म कैमरे से पहले शुरू हुई थी और लोकेशन थी मेलबॉर्न की सड़कें!

हां, रणदीप ने करीब तीन साल तक टैक्सी चलाई. वो भी रात की शिफ्ट, 15–16 घंटे लगातार. सोचो, दिन में क्लास, रात में कैब, और बीच में सिर्फ थोड़ा सी नींद. कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन रणदीप ने इस स्ट्रगल को एक्सपीरियंस की तरह लिया. शायद यही वजह है कि उनकी एक्टिंग में हमेशा रियल फील आता है.

रणदीप के घर नहीं है टीवी

अब बात करें उनके मुंबई वाले घर की. रणदीप का घर वैसे तो सादा है, लेकिन हर कोने में उनकी पर्सनैलिटी झलकती है. लिविंग रूम में ही आपको जिम मिल जाएगा. लॉकडाउन के वक्त उन्होंने इसे बनाया ताकि फिटनेस कभी मिस न हो. और टीवी? वो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि IPL या शो देखकर टाइम वेस्ट करना उन्हें पसंद नहीं. दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और फोटोज उनके गांव और बचपन की यादों से जुड़े हैं.

सबसे बड़ा पैशन हैं घोड़े

रणदीप का एक और बड़ा पैशन है, घोड़े. वो कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं और घोड़ों की देखभाल उनके रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा हैं. गाड़ियों के भी जबरदस्त शौकीन हैं. उनके पास replica Willys Jeep और कुछ क्लासिक कारें हैं, जिन्हें देखकर साफ लगता है कि वो लाइफ को सिर्फ जीते नहीं, एंजॉय भी करते हैं.

मेलबॉर्न की टैक्सी से स्टारडम

बात करें करियर की तो, एक थियटर प्ले के दौरान डायरेक्टर मीरा नायर की नजर रणदीप पर पड़ी. उन्होंने ‘मॉनसून वोडिंग’ में उन्हें देखते ही कास्ट कर लिया. फिर आया ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी. फिर ‘हाईवे’, ‘सरबजीत’, ‘मैं और चार्ल्स’, ‘रंगरसिया’, और ‘साहब बीवी और गैंगस्टर’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया. ‘सुल्तान’ में भी उनका किरदार काफी दमदार रहा.