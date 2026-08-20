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होटल में वेटर, रात में टेक्सी ड्राइवर! जब नसीरुद्दीन शाह ने थामा Randeep Hooda का हाथ; करोड़ों के मालिक हैं आज

Randeep Hooda Struggle Life: रणदीप हुड्डा अपनी एक्टिंग से पूरे भारत को अपना दीवाना बना चुके हैं. विलेन से लेकर हीरो तक के किरदार में रणदीप हुड्डा बेहतरीन काम करते दिखे.लेकिन इतनी आसानी से इनको इतनी कामयाबी नहीं मिली.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 11:18:08 AM IST

randeep hooda struggle life
randeep hooda struggle life


Randeep Hooda Struggle Life: रणदीप हुड्डा अपनी एक्टिंग से पूरे भारत को अपना दीवाना बना चुके हैं. विलेन से लेकर हीरो तक के किरदार में रणदीप हुड्डा बेहतरीन काम करते दिखे.लेकिन इतनी आसानी से इनको इतनी कामयाबी नहीं मिली. इसके लिए रणदीप ने अच्छी-खासी मेहनत की है. और इस मंजिल के पीछे एक दर्दभरी कहानी भी है. दरअसल, बॉलीवुड बबल के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपने स्टूडेंट दिनों में, उन्होंने गुज़ारा करने के लिए तीन साल तक नाइट कैब ड्राइवर के तौर पर काम किया. उन्होंने कहा, “90 के दशक में, मैंने स्टूडेंट के तौर पर पैसे कमाने के लिए तीन साल तक टैक्सी चलाई. मैं इसमें काफी अच्छा था.”

वेटर से लेकर ड्राइवर तक बने रणदीप 

एक्टर ने लगभग बीस साल पहले गुज़ारा करने के लिए एक चीनी रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करने सहित छोटे-मोटे काम किए. उस समय, उन्हें लगा कि उनका कोई भविष्य नहीं है. उन्होंने बताया, उस वक़्त ऐसा लगता था कि कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है. अभी भी ऐसा ही लगता है. मैं डरता तब भी नहीं था और अब मैं डरता अब ही नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मैं जाट हूँ और हमारा यही एटीट्यूड है, ‘जो होगा देखा जाएगा.’ टैक्सी ड्राइवर होने के बावजूद, रणदीप ने अच्छा पैसा कमाया क्योंकि उसे सबसे बिज़ी रूट, नाइट क्लब के खुलने और बंद होने का टाइम और लोग ऑफिस से कब निकलते हैं, यह सब पता था. उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि कौन से रूट पर मुझे, यानी पैसेंजर्स को, नाइट क्लब कब खुलेंगे और कब बंद होंगे और लोग किस समय ऑफिस से निकलेंगे. इससे मुझे बाकी टैक्सी ड्राइवरों से ज़्यादा कमाने में मदद मिली, जिन्हें मैं जानता था.

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नसीरुद्दीन शाह से सीखी एक्टिंग 

बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में कैब चलाते थे तो एक बार मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स भी उनके पैसेंजर थे. इस दौरान, रणदीप के मन में एक्टिंग करने की इच्छा हमेशा बनी रही. आखिरकार, वो भारत लौट आए और फिल्मों में अपनी किस्मत आज़माने लगे. रणदीप को पहला ब्रेक 2001 में मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग से मिला. यह एक बड़ा मौका था, फिर भी फिल्म के बाद उनका करियर तुरंत रफ्तार नहीं पकड़ पाया. रणदीप ने खुद एक इंटरव्यू में माना कि एक समय उन्हें लगा कि उन्होंने एक्टिंग की कला में पूरी महारत हासिल नहीं की है. इसलिए, उन्होंने थिएटर का रुख किया और नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करके एक्टिंग की अपनी समझ को बेहतर बनाया; उनके अंदर के एक्टर को निखारने में थिएटर ने अहम भूमिका निभाई.

फिर भगवान ने थामा रणदीप हाथ 

इसके बाद रणदीप के करियर में एक अनोखा दौर आया. उन्होंने बताया कि कैसे राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक फिल्म में लॉन्च करने का वादा किया था. वर्मा ने उनसे पूछा कि उन्हें हर महीने कितने पैसे चाहिए, और रणदीप ने जवाब दिया कि उन्हें ₹35,000 की ज़रूरत है. इसके बाद, उन्हें लगभग तीन साल तक हर महीने यह रकम मिलती रही. इस दौरान, वह घर पर ही रहे और उस फिल्म का इंतज़ार करते रहे जिसमें उन्हें लॉन्च किया जाना था; हालाँकि, प्रोजेक्ट वैसा आगे नहीं बढ़ा जैसा उन्होंने सोचा था. धीरे-धीरे, रणदीप हुड्डा को अच्छे रोल मिलने लगे. D, रिस्क, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई, साहब, बीवी और गैंगस्टर और जन्नत 2 जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान पक्की करने में मदद की. बाद में उन्होंने 2014 की फिल्म हाईवे में महावीर भाटी का किरदार निभाया, जिसमें उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग की काफी तारीफ़ हुई.

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रणदीप की नेटवर्थ 

थर्ड-पार्टी साइट्स के अनुसार, रणदीप हुड्डा की कुल संपत्ति लगभग ₹75-80 करोड़ बताई जाती है; यह एक अनुमान है, न कि कोई पक्का आंकड़ा. उनकी कमाई एक्टिंग, डायरेक्शन और एंडोर्समेंट से होती है. उन्होंने अपनी कमाई के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है.

Tags: bollywoodRandeep Hooda
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