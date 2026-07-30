रणबीर-यश की दिखी झलक, लेकिन सनी देओल गायब! ‘रामायण’ के ट्रेलर पर क्यों उठा सवाल

Sunny Deol not shown in Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ का पहला ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया. ट्रेलर में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आए. फिल्म के भव्य सेट, शानदार विजुअल्स और बड़े पैमाने पर किए गए काम की भी खूब तारीफ हो रही है लेकिन इन सबके बीच एक बात ने फैंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा. फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल ट्रेलर में नजर ही नहीं आए.

ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सनी देओल जैसे बड़े स्टार को ट्रेलर से दूर क्यों रखा गया है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. फिर भी फिल्म की कहानी को देखते हुए इसकी एक संभावित वजह सामने आती है.

कब होती है हनुमान की एंट्री?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भगवान हनुमान की कहानी में महत्वपूर्ण एंट्री माता सीता के हरण के बाद होती है. सीता की तलाश में भगवान राम और लक्ष्मण जब निकलते हैं, तभी उनकी मुलाकात हनुमान से होती है. इसके बाद रामायण की कहानी में हनुमान की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर ‘रामायण: पार्ट वन’ की कहानी सीता हरण तक खत्म होती है, तो सनी देओल यानी हनुमान का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी यह साफ नहीं किया है कि पहला पार्ट कहानी के किस पड़ाव पर खत्म होगा.

सनी देओल के बयान ने बढ़ाई चर्चा

हाल ही में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सनी देओल ने फिल्म से जुड़ने के अपने अनुभव के बारे में बात की थी. उन्होंने संकेत दिया था कि उन्होंने हाल ही में फिल्म पर काम शुरू किया है. इसके बाद यह अटकलें और तेज हो गईं कि शायद हनुमान से जुड़े बड़े सीन दूसरे पार्ट के लिए रखे गए हैं.

सेलेब्स ने की ट्रेलर की तारीफ

‘रामायण’ के ट्रेलर को बॉलीवुड से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. भूमि पेडनेकर ने ट्रेलर शेयर करते हुए इसे शानदार बताया और कहा कि वह फिल्म देखने का इंतजार कर रही हैं. एक्टर नवीन पॉलीशेट्टी ने भी नितेश तिवारी की तारीफ करते हुए फिल्म को एपिक बताया. करण जौहर समेत कई अन्य सेलेब्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है. बता दें कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करने की योजना है. पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज हो सकता है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल के अलावा रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं.