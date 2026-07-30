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‘रामायण’ में है दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज, डबल रोल में हैं रणबीर कपूर, इस महापुरुष का निभाएंगे किरदार

Parashuram Role in Ramanyan: रामायण फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. इसके साथ ही लोगों में इसके किरदारों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. खबरों के अनुसार फिल्म में रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आएंगे.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 30, 2026 4:49:29 PM IST

'रामायण' में डबल रोल में हैं रणबीर कपूर
'रामायण' में डबल रोल में हैं रणबीर कपूर


Who Is Parashuram: आज सुबह ही रामायण फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. हर तरफ नितेश तिवारी की रामायण के ही चर्चे हैं. हाल ही में एक खुलासा हुआ है. 

रामायण फिल्म में दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज है. फिल्म में रणबीर कपूर डबल रोल में हैं और वो राम के अलावा महापुरुष परशुराम का भी किरदार निभा रहे हैं.

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वायरल वीडियो से मिली जानकारी 

फिल्म का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में परशुराम भगवान राम के सामने घुटने टेककर उन्हें शारंग (विष्णु का दिव्य धनुष) भेंट करते हैं. प्रशंसकों ने गौर किया कि इस दृश्य में रणबीर कपूर खुद परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं. परशुराम के किरदार में उन्हें पहचानना लगभग असंभव है. 

परशुराम कौन हैं?

परशुराम, जिन्हें राम जमदग्नि, भार्गव राम और वीरराम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में संरक्षक देवता विष्णु के दशावतार में छठा अवतार हैं. वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं. शास्त्रों में उन्हें चिरंजीवी (अमर) में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जो कलियुग के अंत में विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे. रामायण में, सीता से विवाह के बाद अयोध्या लौटते समय, वह राम को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं. बाद में, वह राम को विष्णु का अवतार मानते हैं और योगाभ्यास करने के लिए अपने निवास स्थान पर लौट जाते हैं. महाभारत में वे भीष्म, द्रोण, रुक्मी और कर्ण के गुरु थे.

Tags: bollywoodRamayanaRanbir Kapoor
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