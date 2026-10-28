Ramayana Movie Global Release: रामायण’ से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कब्जे की तैयारी! 50,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी रणबीर-यश की फिल्म

Ramayana Movie Global Release: डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी हैं, इस फिल्म के 100 से ज़्यादा देशों और 50,000 स्क्रीन पर बड़े पैमाने पर रिलीज़ होने की उम्मीद है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर के दर्शकों तक ले जाएगी. नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की गई रामायण, 2026 की सबसे बेसब्री से इंतज़ार की जाने वाली सिनेमाई फिल्मों में से एक है. फिल्म के स्केल, विज़ुअल भव्यता और शानदार कलाकारों ने ज़बरदस्त उत्साह जगाया है.

विश्वभर में दिखेगी भव्य फिल्म

भारत के सबसे सम्मानित महाकाव्यों में से एक पर आधारित, यह फिल्म भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सभ्यता की विरासत की समृद्धि को दुनिया भर के दर्शकों के सामने पेश करने का मौका देती है. साहस, कर्तव्य, बलिदान, नेकी और बुराई पर अच्छाई की जीत के अपने हमेशा रहने वाले विषयों के साथ, रामायण एक ऐसी विरासत रखती है जो सभी संस्कृतियों और पीढ़ियों में गूंजती है. फिल्म की ग्लोबल रिलीज़ के साथ, वो कहानी जिसने पीढ़ियों से देश की सांस्कृतिक सोच को आकार दिया है, भौगोलिक सीमाओं के पार दर्शकों तक पहुंचेगी.

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50000 स्क्रीन पर होगी रिलीज

ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर, रामायण 100 से ज़्यादा देशों में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज़ होगी. यह बड़ी इंटरनेशनल मौजूदगी दुनिया भर के दर्शकों को भारत की सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक को बड़े पर्दे पर देखने का मौका देगी, जिससे भारतीय पौराणिक कथाओं और कहानी कहने के तरीकों को ग्लोबल सिनेमा के सेंटर में रखा जाएगा.

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