Ramayana: ‘रामायण’ से सामने आया जटायु का धांसू पोस्टर, अनुपम खेर की आवाज में सुनाई देगी पक्षीराज की कहानी

‘रामायण’ के मेकर्स ने जटायु का नया कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है. जटायु अपनी बहादुरी और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में इस किरदार को अनुपम खेर अपनी आवाज देंगे. यह पोस्टर फिल्म की रिलीज से पहले जारी किया गया है.

कैसा है पोस्टर?

रामायण के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है. ‘द विंग्स ऑफ धर्म’ टाइटल वाले पोस्टर में जटायु की गहरी नजर और फैले हुए पंख दिखाए गए हैं. पोस्टर में जटायु की ताकत, बहादुरी और अन्याय के खिलाफ लड़ने के जज्बे को दिखाया गया है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘जब बुराई ने उड़ान भरी, तो साहस ने उसका सामना किया. जटायु जीत के लिए नहीं, बल्कि सही का साथ देने के लिए लड़े.’ फिल्म में जटायु के किरदार को अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. मेकर्स ने यह भी बताया कि फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 दिनों में शुरू होगी.

रामायण में जटायु का रोल है अहम

रामायण की कहानी के अनुसार, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की. रावण शक्तिशाली था, लेकिन जटायु ने सीता की रक्षा के लिए उससे मुकाबला किया. इस लड़ाई में जटायु घायल हो गए, लेकिन उन्होंने बाद में भगवान राम को सीता के हरण के बारे में बताया और उनकी मदद की.

फिल्म के बारे में

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण को नमित मल्होत्रा ​​ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज़ होने वाला है. वहीं, दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होने वाला है.

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