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Ranbir Kapoor Viral Video: नवरात्रि में रणबीर कपूर ने लूटी महफिल, माइक थामकर गाया ‘कबीरा’; वायरल हुआ वीडियो

Ranbir Kapoor Viral Video: रणबीर कपूर ने नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर फैंस को खुश कर दिया. बॉलीवुड एक्टर ने सिंगर हर्षदीप कौर के साथ स्टेज पर ‘कबीरा’ गाया,

By: Heena Khan | Published: October 18, 2026 1:38:21 PM IST

ranbir kapoor viral video
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Ranbir Kapoor Viral Video: रणबीर कपूर ने नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर फैंस को खुश कर दिया. बॉलीवुड एक्टर ने सिंगर हर्षदीप कौर के साथ स्टेज पर ‘कबीरा’ गाया, जो उनकी 2013 की फिल्म ‘यह जवानी है दीवानी’ का पॉपुलर ट्रैक है. उस पल के वीडियो तब से सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं.

रणबीर कपूर ‘कबीरा’ के लिए हर्षदीप कौर के साथ शामिल 

अपनी विज़िट के दौरान, रणबीर अपने फिल्ममेकर दोस्त अयान मुखर्जी से मिले और वेन्यू पर फोटोग्राफर्स का स्वागत किया, और तस्वीरें खिंचवाईं. हालांकि, हर्षदीप के साथ उनका म्यूजिकल मोमेंट विज़िट का एक हाइलाइट बन गया. ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो में, रॉकस्टार एक्टर एक माइक्रोफोन पकड़े हुए और हर्षदीप के साथ ‘कबीरा’ गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो माइक्रोफोन को भीड़ की ओर भी घुमाते हैं, और वहां मौजूद लोगों को साथ गाने के लिए हिम्मत देते हैं. रणबीर लाल और सुनहरे रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहनकर पंडाल पहुंचे. उन्होंने देवी दुर्गा की पूजा की और बाद में हाथ जोड़कर फोटो खिंचवाए.

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काजोल, जया बच्चन और दूसरी हस्तियां दुर्गा पूजा में शामिल 

इस साल नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का 80वां साल था, जिसमें मुखर्जी परिवार की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को जारी रखा गया, जिसमें त्योहार को भक्ति और शान से मनाया जाता है. कई और हस्तियां भी इस त्योहार में शामिल हुईं. काजोल अपने बच्चों, युग और न्यासा देवगन के साथ पीली-नारंगी साड़ी पहनकर पहुंचीं. उन्हें देवी दुर्गा की मूर्ति की फोटो खींचते और तनीषा मुखर्जी और अयान मुखर्जी के साथ पोज देते देखा गया.

Tags: navratri 2026Ranbir Kapoor
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