Home > मनोरंजन > Ramayan Trailer Launch: आ गई ‘रामायण’ के ट्रेलर की रिलीज डेट! इस दिन लॉन्च होगा रणवीर कपूर-यश अभिनीत फिल्म का ट्रेलर, फैंस में उत्साह

Ramayan Trailer Launch: आ गई ‘रामायण’ के ट्रेलर की रिलीज डेट! इस दिन लॉन्च होगा रणवीर कपूर-यश अभिनीत फिल्म का ट्रेलर, फैंस में उत्साह

Kab Launch Hoga Ramayan Trailer: 'रामायण' के निर्माताओं ने पुष्टि की है कि इस फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को जारी किया जाएगा. इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 11, 2026 3:02:09 PM IST

रामायण
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Ramayan Trailer Launch Date: निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च की उलटी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. हफ्तों की अटकलों के बाद, फिल्म निर्माताओं ने पुष्टि की है कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को जारी किया जाएगा, जो इसके प्रचार अभियान की शुरुआत होगा.

इस घोषणा ने महत्वाकांक्षी पौराणिक महाकाव्य के प्रति लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. उम्मीद है कि ट्रेलर दर्शकों को फिल्म के भव्य पैमाने, दृश्यात्मक भव्यता और सितारों से सजी कास्ट की अब तक की सबसे विस्तृत झलक प्रदान करेगा.

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इंस्टाग्राम पर शेयर की ट्रेलर लॉन्च की तारीख

फिल्म निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर एक संदेश साझा किया, जिसमें लिखा था, “भारत से दुनिया तक. हजारों वर्षों से, रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा के अपने शाश्वत आदर्शों के माध्यम से पीढ़ियों को प्रेरित किया है. अब यह एक नई यात्रा शुरू कर रही है. भारत के महानतम सभ्यतागत महाकाव्यों में से एक, भारतीय सिनेमा में पहले कभी न देखे गए पैमाने पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है.”

Ramayan trailer launch

उन्होंने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा, “भारत से लेकर पूरी दुनिया तक, रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई, 2026 को विश्व स्तर पर प्रीमियर होगा.” खबरों के मुताबिक, इस बड़े पैमाने के आयोजन में दर्शकों को उस महत्वाकांक्षी फिल्म की अब तक की सबसे व्यापक झलक देखने को मिलेगी, जिसका बजट कथित तौर पर 4,000 करोड़ रुपये है. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ​​के साथ-साथ फिल्म के कई कलाकार भी ट्रेलर लॉन्च में शामिल होंगे.

फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में 

आगामी भव्य ड्रामा फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, रवी दुबे लक्ष्मण के रूप में, रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के रूप में, कुणाल कपूर भगवान इंद्र के रूप में, यश रावण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियो द्वारा 8 बार ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो डीएनईजी और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से निर्मित, दो भागों वाली यह भव्य फिल्म आईमैक्स में दुनिया भर में रिलीज होगी; इस फिल्म का भाग 1 दिवाली 2026 में रिलीज होगा, वहीं भाग 2 दिवाली 2027 में रिलीज किया जायेगा.

Tags: bollywoodRamayanranbir kaboor
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