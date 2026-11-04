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रणबीर कपूर ने गलती से खोल दिया ‘रामायण’ का बड़ा राज! क्या तीन पार्ट में बनेगी फिल्म? इस बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

Ranbir Kapoor: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर रणबीर कपूर ने बड़ा खुलासा कर दिया है. किया तीन पार्ट में आएगी फिल्म?

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 4, 2026 2:11:01 PM IST

रणबीर कपूर
रणबीर कपूर


हाल ही में रणबीर कपूर ने फिल्म ‘रामायण’ को लेकर रोचक खुलासा किया है, जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है. अभी तक जहां फिल्म के दो भागों में रिलीज की योजना थी. अब अभिनेता के एक बयान ने फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर भी हिंट दे दिया है. जानिए एक्टर ने क्या कहा? जिसे लेकर इंटरनेट पर चर्चा हो रही है. 

रणबीर कपूर ने क्या कहा?

रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने कहा, ‘मैं दूसरे पार्ट का 50 प्रतिशत काम पूरा कर चुका हूं. हम पहले से ही इसकी शूटिंग कर रहे हैं. जब हम दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट को पूरा कर लेंगे, अगर इसका तीसरा पार्ट बनता है तो. मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म कभी हमारा पीछा छोड़ेगी. यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है. फिल्म का नतीजा चाहे जो भी हो, यह सिर्फ मेरे करियर को नई पहचान देने वाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को बदलने वाली फिल्म है.



नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक ने कहा- क्या रणबीर कपूर की ‘रामायण’ तीन भागों में आएगी? वहीं, एक ने बोला कि रणबीर ने स्पॉइलर दे दिया. इसके अलावा अन्य लोगों ने कमेंट किया कि वो बहुत एक्साइटेड हैं. 

फिल्म के बारे में 

रामायण फिल्म कल यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा यश, रवि दुबे और साई पल्लवी के अलावा, रामायण में सनी देओल, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी हैं.

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Tags: home-hero-pos-3Ramayana Film UpdateRamayana MovieRanbir Kapoorranbir kapoor ramayana
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