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भारत में रिलीज से पहले विदेशों में दिखेगी ‘रामायण’, जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला? नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

Ramayana: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शक काफी उत्साहित हैं. यह फिल्म भारत से पहले दुनियाभर में रिलीज होगी. इसके पीछे की वजह प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताई है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 8, 2026 4:06:45 PM IST

रामायण रिलीज को लेकर मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा
रामायण रिलीज को लेकर मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा


नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म भारत में प्रीमियर से दो दिन पहले इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाली है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने अब फिल्म के बहुचर्चित रिलीज शेड्यूल को साफ कर दिया है.

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?

फिल्म ‘रामायण’ इंटरनेशनल लेवल पर 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी, जबकि फिल्म भारत में 8 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर , सीता के रोल में साईं पल्लवी और रावण के रोल में यश नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर, साई पल्लवी और यश के अलावा, फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रूप में और काजल अग्रवाल मंदोदरी के रूप में भी हैं.

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प्रोड्यूसर ने क्या कहा?

NDTV से बात करते हुए , फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने रिलीज़ डेट्स में अंतर बताते हुए कहा, ‘तो हम 6 नवंबर को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज कर रहे हैं. इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शुक्रवार के हिसाब से काम करता है, इसलिए यह 6 नवंबर को रिलीज हो रही है. लेकिन इंडिया में, हम अभी दिवाली पर रिलीज़ करने का टारगेट बना रहे हैं.’

अंग्रेजी ट्रेलर में रिलीज डेट का हुआ था खुलासा!

सोनी पिक्चर्स ने X हैंडल पर कुछ दिनों पहले फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी. साथ ही इस एपिक के इंग्लिश-लैंग्वेज ट्रेलर को भी रिलीज किया था. ऐसा लगता है कि यह डेट फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज़ के लिए है.

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Tags: RamayanaRanbir Kapoor
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