रणबीर कपूर की ‘रामायण’ देखने के बाद भावुक हुए महेश भट्ट, बोले- ऐसा दूसरी फिल्मों में कभी नहीं हुआ था….

फिल्ममेकर महेश भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपने दामाद रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का स्टार्स से सजा प्रीमियर छोड़ने का फैसला क्यों किया. उन्होंने आम दर्शकों के साथ सिनेमाघर में फिल्म देखी और इसके लिए निर्देशक नितेश तिवारी और पूरी स्टारकास्ट की जमकर तारीफ की.

दर्शकों के बीच में बैठकर देखी फिल्म

महेश भट्ट ने वैरायटी के साथ बातचीत में बताया कि वह फिल्म रामायण को स्टार्स से सजे प्रीमियर के बजाय आम दर्शकों के साथ सिनेमाघर में देखना चाहते थे. उनके मुताबिक, अनजान लोगों के बीच बैठकर फिल्म देखने का अनुभव ज्यादा खास और वास्तविक होता है. उन्होंने अपनी बचपन की यादें भी साझा कीं. महेश भट्ट ने बताया कि उन्हें पहली बार रामायण की कहानी उनकी मां ने सुनाई थी. बचपन में मां से सुनी गई इस कहानी से उनकी कई यादें जुड़ी हैं.

रणबीर कपूर के किरदार की तारीफ की

महेश भट्ट ने कहा कि उन्होंने राम को पहली बार पर्दे पर देखने से पहले अपनी मां की आवाज के जरिए जाना था. उस समय वह इतने छोटे थे कि कहानी की गहराई नहीं समझ पाते थे, लेकिन इसके किरदार और भावनाएं उनके मन में बस गईं. महेश भट्ट ने बताया कि जब वह 12 साल के थे, तब उन्होंने बाबूभाई मिस्त्री की फिल्म ‘संपूर्ण रामायण’ देखी थी. फिल्म का एक दृश्य उन्हें आज भी याद है, जिसमें सीता वनवास के बाद धरती माता से उन्हें अपने पास बुलाने की प्रार्थना करती हैं.

साई पल्लवी की एक्टिंग के भी हुए मुरीद

महेश भट्ट ने फिल्म में यश के रावण के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें हैरान कर दिया. उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी की भी सराहना की. रणबीर कपूर के भगवान राम वाले किरदार पर बात करते हुए भट्ट ने कहा कि एक सीन में हाथ जोड़कर कैमरे की ओर बढ़ते रणबीर को देखकर वह भावुक हो गए. उन्हें लगा कि रणबीर ने अपने अंदर के एक ऐसे पहलू को पर्दे पर उतारा, जो उनकी पिछली फिल्मों में कभी देखने को नहीं मिला.

उन्होंने साई पल्लवी की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने सीता के किरदार को बेहद सादगी से निभाया है. इसके अलावा भट्ट ने अरुण गोविल और अनुपम खेर के अभिनय की भी सराहना की. अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु का किरदार निभाया है.

किस बात पर इमोशनल हुए महेश भट्ट?

महेश भट्ट ने बताया कि फिल्म में भगवान राम के 14 साल के वनवास का दृश्य देखकर वह बेहद भावुक हो गए थे. उनके लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया था. भरत के राम से मिलने और उनकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटने वाला दृश्य भी उनके दिल को छू गया. भट्ट ने कहा कि इस प्रसंग ने उन्हें उन पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की याद दिलाई, जिन्हें आज लोग भूलते जा रहे हैं.

फिल्म के क्लाइमेक्स में हनुमान के आगमन के संकेत पर दर्शकों की तालियों ने भी उन्हें भावुक कर दिया. उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा, कलाकारों और पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा पर उनका गर्व और बढ़ा दिया.

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