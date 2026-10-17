दुनिया की ऐसी अद्भुत फिल्म, जिसे बनाने में जुटे दुनियाभर के 10000 लोग; रणबीर की ‘रामायण’ के मेकर्स ने किया हैरान करने वाला खुलासा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण: राइज़ ऑफ ए लेजेंड’ इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रणबीर कपूर अभिनीत इस फिल्म के मेकर्स ने बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म की शूटिंग से जुड़े अनुभव साझा करते नजर आए. इस दौरान नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म को तैयार करने में दुनियाभर के 10 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं.

फिल्म के BTS में क्या दिखा?

रामायण फिल्म की नई झलक में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में पहाड़ पर खड़े नजर आते हैं. वहीं, यश के रावण को भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के सामने तांडव करते दिखाया गया हैय. वीडियो में जटायु की पूरी झलक के साथ साई पल्लवी की सीता को योद्धा के रूप में राक्षसों से लड़ते देखा जा सकता है. इसके अलावा, कुणाल कपूर इंद्र के किरदार में वज्र चलाते नजर आते हैं. फुटेज में राम और रावण को अपने-अपने मकसद के लिए बाधाओं से लड़ते दिखाया गया है.

10 हजार लोग फिल्म के लिए कर रहे काम

नमित मल्होत्रा ने बताया कि ‘रामायण’ जैसी फिल्म बनाने का मौका मिलने पर उन्हें लगा कि इसे जरूर बनाना चाहिए. वहीं, रणबीर कपूर ने नमित की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए बेहतरीन कलाकारों, क्रू और क्रिएटिव टीम को एक साथ जोड़ा है. नमित ने यह भी खुलासा किया कि इस फिल्म पर दुनियाभर के 10 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

रामायण फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज़ होगा. इसमें म्यूज़िक हंस ज़िम्मर और ए.आर. रहमान ने दिया है. फिल्म का बजट 4000 करोड़ के रुपये बताया जा रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय जैसे आदि कलाकार नजर आएंगे.

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